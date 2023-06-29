В Украине можно дорого продать монеты СССР 1990 года: на какие стоит обратить внимание. Фото

Коллекционеры в Украине готовы платить до 12 тыс. грн за монеты "позднего СССР". Среди экземпляров 1990 года чеканки ценятся 10 копеек с буквой "М" на аверсе, а также аналогичные 5 копеек.

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Такие монеты продают на профильном аукционе Violity. За советские 10 копеек продавец просит 12,4 тыс. грн. Пятикопеечную монету продают за 7 тыс. грн.

10 коп. 1990 года с "М"

Ценится исключительно редкая разновидность этой монеты. "Монета Московского монетного двора считается редкой. У нее на аверсе под гербом есть маленькая буква "М". На реверсе цифры даты сближены", – объясняют специалисты monety.in.ua.

Если вы нашли такую монету, нужно обязательно обратить внимание на саму букву "М". "Она должна располагаться на ровной поверхности. Если она находится в небольшой ямке – это подделка. Часто фальшивомонетчики берут монету без буквы монетного двора и вырезают М на аверсе", – советуют эксперты.

5 копеек 1990 года с буквой "М"

"5 копеек 1990 года – одна из самых дорогих монет, выпущенных в последние годы существования СССР. Монету чеканили на ленинградском и московском монетных дворах. У московской монеты под гербом размещена буква М, именно такие 5 копеек считаются редкими и дорогими", – рассказывают специалисты.

Есть еще одна отличительная особенность этой монеты. На реверсе под второй буквой "К" находятся три линии между листьями венка.

В Украине в целом довольно активно торгуют вещами времен СССР. Речь идет не только о монетах– дорого продать можно мебель, посуду, медали и технику. На торги выставляют даже бюсты, помпы и телеграммы. Кроме того, коллекционеры покупают елочные и обычные игрушки, а также предметы одежды.

К примеру, как сообщал OBOZREVATEL, на аукционе продается советская настольная лампа 1940-1950-х годов. Несмотря на то что прибор подвергался реставрации и не сохранил абсолютно аутентичный вид, цена составляет 3000 грн.

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