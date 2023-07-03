Оснований для прекращения выплаты пенсии станет больше: что предложил Кабмин

В Украине предложили расширить список оснований для прекращения выплаты пенсии. В него, к примеру, хотят включить пункт о физической идентификации пенсионеров.

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Новые правила прописаны в законопроекте № 9453, который 3 июля Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде. В целом документ касается начислений пенсий тем, кто работал за границей, – в связи с денонсацией Украиной соглашений по пенсионному обеспечению с государствами СНГ.

Однако в тексте документа также предлагаются и другие изменения, сообщает правительство. В частности, планируется утвердить новый перечень оснований прекращения выплаты пенсии. Это будет происходить в случаях:

временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии;

если лицо признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в установленном законом порядке;

если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно ЗУ "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

если пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;

если получатели пенсии не проходили физическую идентификацию в случаях, предусмотренных законодательством.

При этом предложено восстановить условия идентификации для внутренне перемещенных лиц на общих основаниях. Напомним, физическая идентификация может происходить и удаленно.

Первый способ – с помощью Дії. Это использование Дія.Підпис в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Второй способ – удостоверение места жительства консульским должностным лицом.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторым украинцам могут прекратить начислять пенсионные выплаты на банковскую карту. Такой вариант возможен, если помощь назначили, основываясь на документах, содержащих недостоверные данные.

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