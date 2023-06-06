От Илона Маска до Ларри Пейджа: секреты пяти миллиардеров, которые они назвали залогом успеха

Что отличает миллиардеров от миллионеров? Тяжелая работа, настойчивость, смирение, удача, честность и способность принимать неудачи и избавляться от них. Но есть и еще кое-что.

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О секретах успеха самых богатых людей мира рассказал Spysсape. OBOZREVATEL выбрал главное.

1. Илон Маск: состояние – 199 млрд долл. (согласно индексу Bloomberg)

Исполнительный директор SpaceX и Tesla Илон Маск уверен: дело не в зарабатывании денег как таковом. Его совет: следуйте своим увлечениям, не бойтесь мыслить масштабно или рисковать. "Наслаждайся собой" – одна из его основных мантр.

Так, Маск с одной стороны хочет колонизировать Марс и произвести революцию в автомобильной промышленности, но в то же время он счастлив, что одна из его компаний изучает мозг обезьяны, чтобы она могла играть в видеоигры. "Одна из вещей, которые мы пытаемся выяснить – можно ли, чтобы обезьяны играли в мент-понг друг с другом. Это было бы довольно круто", – делился впечатлениями Маск.

Также выступает за чтение (сам он прочитал всю Британскую энциклопедию еще в детстве). Кроме того миллиардер советовал "творить, а не жаловаться". Еще одни принципы Маска: любить своих акционеров, как свою семью;

создавать тенденции, а не следовать им;

а не следовать им; игнорировать критику , но просить обратную связь;

, но просить обратную связь; всегда думать о том, как вы можете сделать что-то лучше.

2. Джефф Безос: состояние – 148 млрд долл.

Джефф Безос ушел с поста генерального директора Amazon в 2020 году на пике своего успеха. По его словам, главный секрет заключается в том, чтобы иметь собственное видение, но при этом организовывать свое время и сосредоточиться максимум на следующих двух-трех годах.

"Видение абсолютно важно, но оно не заслуживает повседневного внимания. В основном ваше время следует тратить на то, что происходит сегодня, в этом году, может быть, в ближайшие два-три года", – рассказывал Безос Йельскому клубу в Нью-Йорке в 2019 году.

Кроме того, он рекомендует не боятся иногда быть неэффективным. Еще один секрет успеха основателя Amazon – cосредоточение внимания на клиентах, а не на конкурентах.

"Если вы хотите узнать правду о том, что отличает нас от других, вот что: мы действительно ориентированы на клиента, мы действительно долго ориентированы на сроки, и нам искренне нравится изобретать. Большинство компаний не такие", – рассказывал Безос.

3. Бернар Арно: состояние – 191 млрд долл.

Арно – глава крупней в мире компании по производству предметов роскоши LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE. В нее входят такие бренды, как Christian Dior и Tiffany & Co. Свой секрет Арно описан так: "Я конкурентоспособен, и всегда хочу побеждать".

Человек, которым Арно больше всего восхищается в бизнесе, – это Уоррен Баффет, которого Арно описывает как "долгосрочного инвестора с блестящими идеями". Арно также внимательно относится к деталям и качеству, что позволяет ему видеть ценность даже на первый вгляд неудачных идей.

"Я думаю, что в бизнесе нужно научиться быть терпеливым. Может быть, я сам не очень терпелив. Но я думаю, что больше всего я научился тому, как уметь ждать чего-то и получать это в нужное время", – поделился Арно.

Но миллиардер также верит: даже находясь на вершине, нельзя бездействовать. "Я часто говорю своей команде, что мы должны вести себя так, как будто мы все еще стартап. Не ходите слишком часто в офисы. Оставайтесь на месте с заказчиком или с дизайнерами, пока они работают. Я посещаю магазины каждую неделю, всегда ищу менеджеров. Я хочу видеть их на местах, а не в своих офисах за бумажной работой", – отмечал Арно.

4. Билл Гейтс: состояние – 128 млрд долл.

Билл Гейтс, который прочитывает около 50 книг в год, считает, что открытость новым идеям – это и есть путь к успеху. Другие важные составляющие: быть окруженным отличной командой и знать, когда делегировать полномочия.

Еще несколько советов Гейтс дал ученикам своей старой школы в Сиэтле (единственной школы, которую он окончил, когда бросил Гарвард). В 2019 году Гейтс посоветовал ученикам этой школы всегда быть любопытными и оптимистичными, а также четко осознавать, что они умеют делать, а что нет.

Несмотря на то, что миллиардер не доучился в Гарварде, он все же выступает за прочную образовательную базу, в идеале включающую естественные науки, а также постоянную готовность продолжать учиться. Он добавил, что в современном мире очень просто освежать знания с помощью подкастов или онлайн-обучения.

Миллиардер-филантроп также сказал, что, став старше, он обнаружил преимущества сна. Книга Мэтью Уокера "Почему мы спим" оказала большое влияние на Гейтса.

5. Ларри Пейдж: состояние – 113 млрд долларов

Генеральный директор Google Ларри Пейдж считает, что компании должны производить продукты, которые в 10 раз лучше, чем у их конкурентов, если они хотят добиться успеха в бизнесе.

Однако он не верит в то, что нужно смотреть только на своих соперников. "Трудно найти реальные примеры действительно удивительных вещей, которые произошли исключительно благодаря конкуренции", – рассказывал Пейдж журналу Wired.

Пейдж придумал Google, когда ему было всего 23 года. Чтобы долго оставаться на вершине, миллиардер советует придерживаться нескольких правил:

постоянно совершенствоваться (алгоритм поисковой системы Google меняется чуть ли не ежедневно);

иметь "слишком мало" менеджеров, а не "слишком много";

следить за тенденциями , чтобы видеть, куда движутся рынки в быстро меняющейся технологической среде;

, чтобы видеть, куда движутся рынки в быстро меняющейся технологической среде; избегать конфликта интересов, сохранять объективность и отсутствие предвзятости.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Илон Маск снова стал самым богатым человеком мира. Он обогнал в рейтинге Бернара Арно. Дело в том, что в 2023 году акции Tesla выросли на 66%, увеличив состояние Маска, а замедление экономического роста повлияло на продажи предметов роскоши.

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