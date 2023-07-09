Пенсии будут платить не всем: что будет с 60-летними украинцами, не имеющими необходимого стажа

Украинцам, которые по достижению пенсионного возраста не будут иметь необходимого страхового стажа, пенсия не будет выплачиваться. Однако без поддержки со стороны государства они не останутся – таким людям предусмотрена социальная помощь.

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"Граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа, могут получать временную помощь. В общем смысле – социальную пенсию", – рассказали эксперты "На пенсии".

Какой нужен стаж для выхода на пенсию

С 1 января 2023 года для выхода на пенсию в 60 лет он должен составлять не менее 30 лет. При этом с каждым годом стаж для ухода на пенсию в 60 лет будет повышаться и к 2028 году составит 35 лет.

Выйти же на пенсию в 63 года можно только при наличии не менее 20-летнего стажа. А по достижении 65 лет:

в 2023 году – от 15 до 20 лет стажа;

в 2024 году – от 15 до 21 года;

в 2025 году – от 15 до 22 лет;

в 2026 году – от 15 до 23 лет;

в 2027 году – от 15 до 24 лет;

начиная с 1 января 2028 года – от 15 до 25 лет.

Каков размер соцпомощи

Социальная помощь фактически является заменой пенсии. При этом ее размер не фиксирован – он пересчитывается каждые 6 месяцев и привязан к:

прожиточному минимуму;

имущественным изменениям;

среднемесячному совокупному доходу.

"Сумма такой выплаты составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2 093 гривны), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2 684 гривны)", – рассказали аналитики.

Какие нужно собрать документы

Для назначения социальной пенсии необходимо обратиться в органы соцзащиты населения. Причем не обязательно делать это по месту прописки – можно и по месту фактического проживания. Необходимый пакет документов:

ИНН;

справка о страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде);

документ, удостоверяющий личность пенсионера и его место жительства;

право на доходы и имущественное состояние за последние полгода, предшествующие месяцу обращения за назначением пособия (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи).

Важно: в случае оформления пенсии не по прописке в пакет документов, нужно также добавить справку о неполучении такой помощи в Управлении труда и социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства.

Помощь могут не назначить

В то же время, в назначении социальной пенсии могут и отказать. Это станет возможным в случае, если:

среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (на 1 января 2023 года он составляет 2 093 грн);

лицо получает пенсию или социальную помощь, работает или ведет другую деятельность, связанную с получением дохода;

кто-либо из членов семьи в течение года перед обращением за помощью совершил покупку (или оплатил услуги) на сумму более 50 тыс. грн;

у лица обнаружены дополнительные источники средств к существованию, не указанные в декларации о доходах и имуществе (например, сдача в аренду жилья; заработок членов семьи, которые официально не трудоустроены; получение дохода от содержания скота или птицы);

лицо или члены его семьи имеют второе жилье – однако при условии, что его общая площадь превышает 21 квадратный метр на одного члена семьи и дополнительные 10,5 квадратного метра на семью;

лицо или члены его семьи имеют более одного автомобиля или другого транспортного средства.

Впрочем, есть исключение. При наличии в составе семьи человека с инвалидностью социальная помощь может назначаться даже вопреки указанным ограничениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в Украине предложили расширить перечень оснований для прекращения выплаты пенсии. В него, например, хотят включить пункт о физической идентификации пенсионеров.

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