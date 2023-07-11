Пенсии по инвалидности в Украине: какие есть выплаты для военных и от чего зависят суммы

В Украине пенсии по инвалидности по этому закону устанавливаются в размере от 40 до 100% сумм денежного обеспечения военного. При этом все зависит от группы инвалидности, ее причин и статуса военнослужащего.

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Об этом говорится в материале "На пенсии". Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в следующих размерах:

I группа – 100% сумм финансового обеспечения;

II группа – 80% сумм финансового обеспечения;

III группа – 60% сумм денежного обеспечения.

Другим лицам с инвалидностью из числа военнослужащих пенсия назначается в следующих размерах:

I группа – 70% сумм финансового обеспечения;

II группа – 60% сумм финансового обеспечения;

III группа – 40% сумм денежного обеспечения.

У лиц с инвалидностью из числа военнослужащих срочной службы пенсия не может быть меньше. Пенсии для лиц с инвалидностью в результате войны:

І группы – 6014,93 грн;

ІІ группы – 5518,17 грн;

ІІІ группы – 5262,01 грн.

Для других лиц с инвалидностью:

І группы – 5512,19 грн;

ІІ группы – 5262,01 грн;

ІІІ группы – 5010,64 грн.

Минимальные размеры пенсий по инвалидности в Украине устанавливаются:

для военнослужащих из числа лиц сержантского и старшинского состава срочной службы в размере 110% вышеупомянутых;

среди военнослужащих (кроме лиц с военнослужащих срочной службы) рядового, сержантского и старшинского состава – 120%, среди лиц офицерского состава – 130%.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, по окончании COVID-пандемии в Украине с 1 сентября Ощадбанк возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей соцпомощи среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В случае ее непрохождения выплата средств будет остановлена.

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