Пенсии в оккупации и за границей: в Украине пересмотрят ряд правил

В Украине планируют провести реформу выплаты пенсий гражданам с оккупированных территорий, а также тем, кто временно проживает за границей. Условием для начисления пенсий украинцам в оккупации является неполучение ими пенсии от РФ.

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Об этом говорится в законопроекте, который 30 июня утвердил Кабинет министров. Законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде. Документом урегулированы такие вопросы:

выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях или тем, которые в период временной оккупации выехали на подконтрольную Украине территорию;

выплата пенсий лицам, временно проживающим вне Украины.

Так, для граждан с временно оккупированных территорий предусмотрено, что выплата украинской пенсии производится при условии неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения РФ. "Поскольку обмен информацией между Украиной и Россией пока невозможен, предлагается ввести декларативный принцип", – отметили в Кабмине. То есть граждане сами будут сообщать, получают пенсию от России или нет.

Украинцам, которые нашли временное убежище за границей, выплата пенсии будет осуществляться на текущие счета, открытые в украинских банках. При этом таким лицам нужно до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию.

Физическая идентификация может происходить удаленно. Первый способ – с помощью Дії. Это использование Дія.Підпису в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Второй способ – удостоверение места жительства консульским должностным лицом.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторым украинцам могут прекратить начислять пенсионные выплаты на банковскую карту. Такой вариант возможен, если помощь назначили, основываясь на документах, содержащих недостоверные данные.

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