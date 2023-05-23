Пенсионеры в Украине рискуют получить пенсии с задержкой: как этого избежать

По истечении срока действия пенсионной банковской карты получатели пенсий в Украине не могут получить выплаты вовремя. Однако задержки при выплате пенсий можно избежать, если заранее узнать срок действия карты и не допустить ее просрочки.

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Об этом сообщили специалисты Пенсионного фонда (ПФУ) в ответ на вопрос украинки, что делать в случае истечения срока действия пенсионной карты. Чтобы получать пенсию вовремя, нужно:

выяснить, продлевают ли в вашем банке срок действия карт автоматически на период военного положения (зачастую банки сами об этом предупреждают через SMS или интернет-банкинг);

найти необходимую информацию можно найти на сайте своего банка или позвонив по его горячей линии и вовремя переоформить карту.

Если же карта заблокирована по истечении срока ее действия, придется обратиться в отделение банка, чтобы перевыпустить ее. При этом пенсионные выплаты будут продолжать поступать на счет получателя. Вот только воспользоваться ими он сможет только после получения новой карты.

Напомним, украинцы имеют право в любой момент по собственному желанию изменить способ получения пенсии. В частности, те, кто получает деньги на "Укрпочте", могут перевести выплаты на банковскую карточку. Изменить способ оплаты обязаны в течение месяца.

Для этого нужно обратиться в ПФУ. А перед обращением в сервисный центр пенсионеру нужно совершить два действия:

оформить счет и получить в банке (если еще нет);

написать заявление по форме (дополнение №1 к постановлению Кабинета министров от 30.08.1999 № 1596).

Как сообщал OBOZREVATEL, а Украине с 1 июня повысят пенсии части получателей. Речь идет о работающих пенсионерах, которые получили два года дополнительного стажа. Некоторые из них могут получить доплату в 1000 грн.

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