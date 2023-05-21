С июня украинцев ждет перерасчет пенсий: чьи выплаты вырастут на 1000 грн

В Украине с 1 июня повысят пенсии части получателей. Речь идет о работающих пенсионерах, которые получили два года дополнительного стажа. Некоторые из них могут получить доплату в 1000 грн.

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Это пенсионеры, которые имеют 5842 грн пенсии, а при выходе на заслуженный отдых наработали 35 лет стажа. Такое разъяснение дали в Пенсионном фонде (ПФУ).

Так, для тех, кто имеет 35 лет стажа, коэффициент в формуле расчета пенсии составляет 0,35. А после перерасчета пенсии с апреля коэффициент увеличится до 0,37.

Перерасчет таких пенсий происходит задним числом. Это связано с особенностями передачи данных статистики, которые поступают в ПФУ с некоторой задержкой.

Повышение пенсий происходит каждые два года при условии, если по состоянию на март уже есть 24 месяца стажа. Фактически выплаты пересчитывают с апреля, но и в апреле, и в мае платят пенсию в старом размере.

Повышенные выплаты начинают выдавать с июня. Когда пенсию увеличивают, пенсионер сразу же получает доплату за два предыдущих месяца.

При условии наличия 35 лет стажа и пенсии в размере 5842 грн ежемесячная прибавка после перерасчета составит 333 грн. В июне выплатят и повышенную пенсию, и прибавку за апрель и май. Соответственно, пенсия увеличится на 1000 грн. Далее же будут выплачивать ежемесячно по 6175,1 грн.

Всего в Украине 2,7 млн пенсионеров продолжают работать. Среди них большое количество бюджетников (врачи, медики, госслужащие).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут повысить себе будущую пенсию. Новый способ, предусмотренный законодательством, позволяет это делать даже безработным.

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