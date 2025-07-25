Пенсия с шансом сорвать большой куш: в какой стране ввели уникальную пенсионную лотерею

Парламент Таиланда подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о введении пенсионной лотереи. Эта уникальная инициатива направлена на стимулирование сбережений среди населения. Тайцам предлагается копить деньги на пенсию, участвуя при этом в еженедельных розыгрышах денежных призов.

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Об этом сообщил парламентский вещатель Таиланда TPchannel. Новая лотерея объединяет элемент азарта с механизмом долгосрочных сбережений.

Пенсионная лотерея: как это устроено

Участниками могут стать все г раждане Таиланда старше 15 лет.

раждане Таиланда старше 15 лет. Они смогут покупать лотерейные билеты стоимостью 50 тайских батов (около $1,55) – максимум на 3 тыс. батов ($93) в месяц.

стоимостью 50 тайских батов (около $1,55) – максимум на 3 тыс. батов ($93) в месяц. Все эти билеты будут участвовать в еженедельных розыгрышах по пятницам в 17:00.

по пятницам в 17:00. Деньги, потраченные на лотерейные билеты, которые не принесли выигрыш , будут автоматически перечисляться на пенсионные счета участников.

, будут автоматически перечисляться на пенсионные счета участников. По достижении 60 лет (пенсионного возраста в Таиланде) участники получат обратно все свои потраченные деньги , а также доход, полученный от инвестирования средств Национальным сберегательным фондом.

, а также доход, полученный от инвестирования средств Национальным сберегательным фондом. Люди старше 60 лет также смогут участвовать в лотерее, вкладывая средства в билеты на пять лет (возврат – с процентами).

В случае смерти участника, накопленные средства передадут его наследникам.

Что еще известно

Запустить пенсионную лотерею планируют уже в конце 2025 года. Законопроект направлен в Сенат на рассмотрение и утверждение. В случае одобрения, закон вступит в силу после публикации в Royal Gazette.

Законопроект направлен в Сенат на рассмотрение и утверждение. В случае одобрения, закон вступит в силу после публикации в Royal Gazette. Лотереи очень популярны в Таиланде – многие жители страны регулярно участвуют в розыгрышах. Однак из причин – в Таиланде в целом запрещены азартные игры, кроме государственных лотерей и тотализатора на скачках.

– многие жители страны регулярно участвуют в розыгрышах. Однак из причин – в Таиланде в целом запрещены азартные игры, кроме государственных лотерей и тотализатора на скачках. Пенсионная лотерея будет частью более широкой стратегии по стимулированию сбережений и обеспечению финансовой безопасности граждан. В условиях старения населения Таиланда это становится все более актуальной задачей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее планы Таиланда стать лидером туризма в Азии благодаря открытию казино оказались под угрозой. Правительство королевства отложило рассмотрение законопроекта о создании интегрированных развлекательных комплексов с игровыми зонами. Главной причиной стал провал в коммуникации с населением.

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