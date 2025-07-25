Пенсия с шансом сорвать большой куш: в какой стране ввели уникальную пенсионную лотерею
Парламент Таиланда подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о введении пенсионной лотереи. Эта уникальная инициатива направлена на стимулирование сбережений среди населения. Тайцам предлагается копить деньги на пенсию, участвуя при этом в еженедельных розыгрышах денежных призов.
Об этом сообщил парламентский вещатель Таиланда TPchannel. Новая лотерея объединяет элемент азарта с механизмом долгосрочных сбережений.
Пенсионная лотерея: как это устроено
- Участниками могут стать все граждане Таиланда старше 15 лет.
- Они смогут покупать лотерейные билеты стоимостью 50 тайских батов (около $1,55) – максимум на 3 тыс. батов ($93) в месяц.
- Все эти билеты будут участвовать в еженедельных розыгрышах по пятницам в 17:00.
- Деньги, потраченные на лотерейные билеты, которые не принесли выигрыш, будут автоматически перечисляться на пенсионные счета участников.
- По достижении 60 лет (пенсионного возраста в Таиланде) участники получат обратно все свои потраченные деньги, а также доход, полученный от инвестирования средств Национальным сберегательным фондом.
- Люди старше 60 лет также смогут участвовать в лотерее, вкладывая средства в билеты на пять лет (возврат – с процентами).
- В случае смерти участника, накопленные средства передадут его наследникам.
Что еще известно
- Запустить пенсионную лотерею планируют уже в конце 2025 года. Законопроект направлен в Сенат на рассмотрение и утверждение. В случае одобрения, закон вступит в силу после публикации в Royal Gazette.
- Лотереи очень популярны в Таиланде – многие жители страны регулярно участвуют в розыгрышах. Однак из причин – в Таиланде в целом запрещены азартные игры, кроме государственных лотерей и тотализатора на скачках.
- Пенсионная лотерея будет частью более широкой стратегии по стимулированию сбережений и обеспечению финансовой безопасности граждан. В условиях старения населения Таиланда это становится все более актуальной задачей.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее планы Таиланда стать лидером туризма в Азии благодаря открытию казино оказались под угрозой. Правительство королевства отложило рассмотрение законопроекта о создании интегрированных развлекательных комплексов с игровыми зонами. Главной причиной стал провал в коммуникации с населением.
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