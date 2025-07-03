Власти Таиланда хоронят мечту? С громким законопроектом о казино начались серьезные проблемы

Планы Таиланда стать лидером туризма в Азии благодаря открытию казино оказались под угрозой. Правительство королевства отложило рассмотрение законопроекта о создании интегрированных развлекательных комплексов с игровыми зонами. Главной причиной стал провал в коммуникации с населением.

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Как пишет Bangkok Post, инициатива должна была быть вынесена на голосование 9 июля. Теперь рассмотрение перенесли на неопределенный срок.

Представители правительства заявляют, что перед повторным вынесением на голосование планируется провести широкую информационную кампанию и публичные обсуждения. Ожидается, что окончательное решение может быть принято не раньше осени 2025 года.

Почему отложили легализацию казино в Таиланде

Недостаток публичного диалога. По данным The Nation Thailand, правительство не провело анонсированные общественные слушания, публичные презентации или семинары, которые должны были объяснить суть законодательной инициативы.

По данным The Nation Thailand, правительство не провело анонсированные общественные слушания, публичные презентации или семинары, которые должны были объяснить суть законодательной инициативы. Влияние внешних факторов, Дополнительно информационную кампанию осложнила растущая напряженность на границе с Камбоджей, которая отвлекла внимание правительственных чиновников.

Дополнительно информационную кампанию осложнила растущая напряженность на границе с Камбоджей, которая отвлекла внимание правительственных чиновников. Рекомендации Сената. Сенатский комитет Таиланда рекомендовал правительству отозвать законопроект. Среди основных аргументов были: отсутствие убедительных доказательств экономической целесообразности легализации казино; потенциальные социальные последствия; недостаточная прозрачность положений – игровые зоны были включены в текст без надлежащего акцента.

Сенатский комитет Таиланда рекомендовал правительству отозвать законопроект. Среди основных аргументов были:

Что известно о законопроекте и почему все возмутились

Инициатива правительства предусматривала не только легализацию казино. Среди прочего, речь шла о создании масштабных выставочных центров, концертных площадок и развитие туристической инфраструктуры.

Лишь около 10% содержания законопроекта касалось непосредственно игорного бизнеса. Однако именно слово "казино" стало главной темой публичной дискуссии, что затмило другие элементы документа.

Министр туризма и спорта Таиланда Судаван Вангсупакийкосон подчеркнула, что общественности необходимо лучше понимать цели этого законопроекта. "Это не только казино, а масштабная экономическая платформа" – заявила она.

Почему это важно

Таиланд уже много лет обсуждает возможность легализации казино – для стимулирования экономики и привлечения туристов. Сторонники идеи указывают на успешный опыт других стран региона, таких как Сингапур, который успешно развил "интегрированные курорты", включающие казино, отели, конгресс-центры и развлекательные объекты, что значительно увеличило туристические потоки и доходы.

Власти надеются, что легализация позволит привлечь миллиарды долларов инвестиций и создать сотни тысяч рабочих мест. Считается, что Таиланд получит шанс стать лидером в азиатском туризме (сейчас это как раз Сингапур).

Правительство Таиланда также признает, что на камбоджийской стороне границы уже действуют 20-30 казино, основными клиентами которых являются тайские граждане. Это, по мнению некоторых чиновников, является аргументом в пользу легализации. По оценкам экспертов, легализация могла бы принести Таиланду до 12 млрд долл. дополнительных налоговых поступлений ежегодно.

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