Почему могут "заморозить" выплату пенсий украинцам: список причин и как восстановить

В случае, если пенсионер в Украине не использует свой банковский счет больше полугода, выдачу пенсий могут приостановить. Чтобы этого избежать, нужно хотя бы раз в указанный период провести транзакцию своей пенсионной картой.

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Так, например, можно пополнить счет мобильного, оплатить коммуналку или другие счета. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Как восстановить выплаты на карту?

Украинцы могут легко восстановить выплаты пенсии, а также вернуть недополученные деньги. Для этого нужно обратиться в ПФУ (Пенсионный фонд Украины) и подтвердить свое лицо.

"Если пенсионер появляется и подтверждает свое лицо, то начисление и выплата пенсии продолжается", – рассказала заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак. После проверки данных ПФУ принимает решение о возобновлении выплат в течение 10 дней (со дня обращения).

Почему еще могут принести выплачивать деньги на карту?

в случае смерти человека;

в случае, если пенсионер подал ложные сведения о стаже и зарплате;

если пенсионер надолго едет за границу (в этом случае могут быть исключения. Если у Украины со страной его нового пребывания есть договор о выплате пенсий, то он будет продолжать получать пенсию за границей).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине в 50 лет на пенсию могут выйти украинки, у которых есть тяжелобольные дети, многодетные матери или родители (только один из родителей). Кроме того, досрочно могут выйти на пенсию работники, занятые на подземных работах (50 лет), работавшие во вредных условиях, военные, чернобыльцы.

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