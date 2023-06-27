Почти новую 1 копейку в Украине продают за 10 тыс. грн: почему такая цена

В Украине выставили на аукцион относительно новую 1 копейку – годом ее чеканки указан 2019-й. Но монету продают аж за 10 тыс. грн, и цена еще может вырасти. Дело в том, что эта копейка так и не попала ни в обращение, ни в тематические наборы НБУ.

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Это следует из данных аукциона Violity. Монета изготовлена из магнитной стали, ее тираж не известен. Как сообщает автор объявления, монету чеканили для набора, но она так и не вошла в него из-за монетарной реформы.

По словам предыдущего продавца, монета 1 копейка 2019 года планировалась для годового набора монет "Обязанность, мужество, память". "Однако произошли изменения в законодательстве и разменные монеты номиналами 1, 2, 5 копеек были выведены из обращения 1 октября 2019 года. Выпуск набора состоялся 28 декабря 2019 года", – рассказал нынешний продавец.

Соответственно, 1 копейка 2019 года в этот набор так и не вошла, а была заменена и выпущена номиналом 10 грн. Сколько пробных экземпляров 1 коп. 2019 года было отчеканено и сколько уничтожено – неизвестно.

Подлинность монеты уже подтвердила администрация аукциона. Это важный момент, так как ранее в продаже встречались аналогичные копейки, которые оказались подделками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине нумизматы больше всего готовы заплатить за монету номиналом в 2 копейки 1992 года выпуска (алюминиевая). Также десятки тысячи гривен стоит пробная монета номиналом в 15 копеек 1992 года выпуска.

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