В Украине копейки из копилки продают за тысячи долларов: за какие много заплатят

В Украине нумизматы больше всего готовы заплатить за монету номиналом в 2 копейки 1992 года выпуска (алюминиевая). Также десятки тысячи гривен стоит пробная монета номиналом в 15 копеек 1992 года выпуска.

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Это следует из данных аукциона Violity. Монеты выставляют на торги, це може формироваться в результате аукциона или же быть фиксированной. Больше всего (181 тыс. грн или 5 тыс. долларов) стоит монета номиналом в 2 копейки 1992 года (малый венок).

При изготовлении этой монеты ошибочно использовали другой инструмент. В результате венок оказался меньшим, чем должен был быть согласно разработанному дизайну. Из-за высокой цены продать такую монету сложно.

Простые алюминиевые 2 копейки 1992 года выпуска (с обычным венком) можно продать за 78 тыс. грн или 2,1 тыс. долларов. Такая монета также считается редкой, однако встречается значительно чаще, чем монеты с малым венком.

Также редкой считается монета номиналом в 15 копеек (алюминиевая). Это пробная монета, количества таких экземпляров ограничена, именно поэтому нумизматы готовы платить за них десятки тысяч гривен. Сейчас на аукционе такая монета стоит 50 тыс. грн или почти 1,4 тыс. долларов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, среди коллекционеров также ценятся и старые игрушки, вещи времен СССР. Их также можно выгодно продать.

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