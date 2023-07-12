Под Киевом продают дом за $10 млн: как выглядит роскошная усадьба. Фото

В Конча-Заспе под Киевом выставлен на продажу самый дорогой на данный момент дом в этом регионе. Двухэтажный особняк на участке в 120 соток продают за 10 млн долларов (это около 375 млн грн).

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Площадь дома составляет аж 1000 кв. м, то есть цена 1 кв. м – 10 тыс. долларов, что в разы выше обычных цен. Об этом свидетельствуют данные крупного портала по поиску недвижимости. Дом также готовы сдавать в аренду, но ее цена не указана.

В объявлении отмечается, что недвижимость расположена в Обухове, на участке на берегу Днепра. Это известный элитный поселок Конча-Заспа, коттеджный городок "Седьмое небо".

Автор объявления указал, что коттеджный городок находится под круглосуточной охраной. На территории, кроме участков владельцев, есть теннисный корт и общая парковка.

Что есть в доме и как он выглядит изнутри

В самом доме насчитывается шесть комнат и веранда. Из общей площади в тысячу квадратов жилая составляет 566 кв. м. Площадь кухни – 34 кв. м (по сути, как однокомнатная квартира).

На фото видны как минимум три спальни – одна хозяйская и две гостевые. Также есть тренажерный зал.

На фото представлен только один санузел с видом на умывальники. Также есть фото унитаза, отделка которого похожа на трон. Неизвестно, находятся ли умывальники и унитаз в одном помещении, или же это два разных санузла.

В особняке проведено индивидуальное отопление, стены выполнены из кирпича. Также есть выход из парка к береговой линии Днепра. "Есть большой причал для яхт, свой песчаный пляж, летняя кухня с мангалом и настоящей русской печью", – говорится в объявлении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе продавали парковочное место по цене $170 тыс. Это рыночная стоимость трехкомнатной квартиры в столице, причем с мебелью и ремонтом.

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