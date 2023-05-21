В Одессе продают паркоместо по цене 3-комнатной квартиры в Киеве: в чем его особенность

В Одессе на продажу выставлено парковочное место по цене $170 тыс. Это рыночная стоимость трехкомнатной квартиры в столице, причем с мебелью и ремонтом.

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О продаже сообщил риелтор из Одессы в TikTok. Оказалось, что дороговизна паркоместа объясняется видом на море из окна парковки.

Само по себе парковочное место ничем не отличается от обычных. При этом, по словам риелтора, все соседние места по такой же цене уде проданы.

В комментариях к публикации риелтор уточнил, что речь идет о жилом комплексе "Астон Холл". Это элитный ЖК у моря с собственным бассейном.

Стоит учитывать, что паркоместа продаются исключительно жителям комплекса, в котором находятся. В этом ЖК стоимость паркомест в принципе довольно высокая – она стартует от $100 тыс.

По словам риелтора, несмотря на то, что обычно паркоместо стоит около $20 тыс., в премиальных ЖК расценки значительно выше. Цены в таких домах стартуют от $40 тыс. за парковочное место.

Но "Астон Холл", действительно самый дорогой. "Ни один ЖК в Одессе нельзя сравнивать в "Астон Холлом"... Ценник соответствующий. Апартаменты в этом комплексе стоят от $800 тыс. и цена оправдана набором опций для жильцов", – отметил риелтор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве продают 7-комнатную квартиру за 9 млн долларов (332,5 млн грн). Жилье расположено в одном из самых элитных жилых комплексов в центре столицы. При этом квартира продается без завершенного ремонта и мебели.

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