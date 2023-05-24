Украина получит на жилье для ВПЛ 17 млн евро: что известно

Украина в 2023 году должна получить 17 млн евро гранта от международных доноров на реализацию жилищного кредитования для ВПЛ (внутренне перемещенные лица). Это одна из самых действенных программ обеспечения переселенцев доступным жильем.

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Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она встретилась с представителями Госмолодежьжилья и Офиса Кредитного учреждения для восстановления (KfW) в Украине.

"Это одна из самых действенных программ обеспечения ВПЛ доступным жильем. Спасибо всем причастным, что помогаете людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. В свою очередь будем способствовать привлечению к грантовой программе других международных доноров. Это станет мощной площадкой для интеграции ВПЛ в новые громады!" – сказала Верещук.

Ранее Верещук заявила, что в Украине в 2023 году будут сохранены социальные выплаты для внутренне перемещенных лиц. Большинство переселенцев до сих пор не получили финансовой независимости.

По словам Верещук, пока нельзя утверждать, что большинство ВПЛ уже получили финансовую независимость. Поэтому важно продолжать выплачивать причитающиеся им средства и дать возможность встать на ноги. "Моя позиция остается неизменной – в текущем году мы должны сохранить все выплаты ВПЛ", – сказала Верещук.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут получить помощь от Агентства ООН по делам беженцев в размере 2200 грн. Деньги выплачиваются тем, кто пострадал в результате военных действий. Среди потенциальных получателей – жители Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской, Черниговской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областей и переселенцы.

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