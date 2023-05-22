Украинцам в Польше будут платить по 7000 грн: условия популярной программы изменят

Выплаты украинцам с детьми в Польше увеличатся с 500 злотых (4430 грн) до 800 злотых ( более 7000 грн) в месяц. Однако повышения помощи придется подождать – рост намечен с 1 января 2024 года.

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Таким образом, к выплате планируют добавить 300 злотых (более 2500 грн). Об этом заявил глава правящей в Польше партии Ярослав Качиньский.

Такие выплаты осуществляются по программе "Семья 500+", которая доступна как полякам, так и иностранцам, законно проживающим в Польше. Интересно, что после повышения выплаты с 500 до 800 злотых название программы не изменится. Условия программы тоже останутся прежними.

"Семья 500+" – как действует программа

Выплаты ежемесячного пособия на детей до 18 лет – едва ли не самый популярный вид поддержки, который запрашивают украинцы, так как подавляющее большинство беженцев – это женщины с детьми.

Заявку в программу "Семья 500+" можно подавать онлайн. Для этого нужно установить на смартфон приложение польского органа соцстрахования ZUS. В нем есть форма для заполнения и расписаны все необходимые инструкции.

Вместе с заявлением нужно подать документ, который свидетельствует о легальности пребывания в Польше. Это может быть:

карта побыту с отметкой "доступ к рынку труда";

номер PESEL с отметкой UKR;

вид на постоянное проживание;

решение о предоставлении статуса беженца.

Деньги выплачивают каждый месяц пребывания украинской семьи в Польше. Именно поэтому в случае выезда из страны нужно обязательно сообщить о своих планах в ZUS.

Напомним, украинцы, которые выехали еще летом 2022-го, жаловались, что, несмотря на соблюдение всех требований, им все равно начислили лишние выплаты, а теперь требуют их вернуть. Как это сделать, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские беженцы в городе Познань (Польша) могут оформить финансовую помощь от Красного Креста до 26 мая. Сумма выплат зависит от количества членов семьи.

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