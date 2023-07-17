Попрошайка в Индии стал миллионером: как живет самый богатый нищий в мире

Бхарат Джайн, самого богатый нищего в мире, все еще занимается попрошайничеством на улицах Мумбаи. Джайн уже накопил состояние почти в 1 млн долларов (75 млн рупий) и полностью обеспечивает семью, но бросать свой "бизнес" не собирается.

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Богатейший попрошайка зарабатывает по 60-75 тыс. рупий (до 920 долларов) в месяц, пишет Indiatimes News. Это очень приличные деньги для Индии, где формально средняя зарплата составляет 400 долларов в месяц, при этом на многих работах платят оклады и вовсе по 59 центов в час (около 200 долларов в месяц).

Цены в Индии невысокие, потому "нищему" удалось сколотить неплохое состояние. Так, Джайн владеет двухэтажной квартирой в Мумбаи стоимостью 12 млн рупий (146 тыс. долларов). В отдельном отчете IndiaTimes, опубликованном в феврале 2021 года, указано, что в собственности Джейна есть еще две квартиры (предположительно на 160 тыс. долларов).

Также он сдает в аренду два своих магазина в Тане за арендную плату в размере 30 тыс. рупий (360 долларов) в месяц. Общая стоимость недвижимости и других активов Джайна неизвестна, но Economic Time оценил ее почти в 1 млн долларов в 2021 году.

Джайн попрошайничает на видных местах на железнодорожной станции Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) или на Азад-Майдане. "В то время как многие люди трудятся, чтобы заработать несколько сотен рупий после долгих часов работы, Бхарату удается зарабатывать 2000-2500 рупий в день (до 30 долларов) за 10-12 часов благодаря щедрости людей", – пишет издание.

Сейчас Дайну 54 года. Ему не удалось получить образование из-за финансовой нестабильности. Однако у Джайна есть семья – жена, два сына, брат и отец. И дети "нищего" получают образование в монастырской школе.

Другие члены семьи Джайна управляют магазином канцелярских товаров. Они постоянно советуют Джайну прекратить просить деньги, но он игнорирует их советы и продолжает заниматься попрошайничеством.

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