Пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС заплатят по 5000: до какой даты нужно оформить помощь
В Украине утвержден четкий порядок получения 5000 гривен пострадавшими от подрыва Каховской ГЭС. Для оформления государственной выплаты подать заявление нужно не позднее 31 августа 2023 года.
Правила установлены постановлением Кабинета министров № 626 от 19 июня 2023 г. Заявление подается одним из двух способов:
- непосредственно в орган социальной защиты населения по адресу фактического места проживания;
- с помощью главы сельской или городской военной администрации или уполномоченного ими лица.
Понадобятся такие документы:
- для взрослых: документ, подтверждающий личность (можно электронный в Дії); документ, который подтверждает идентификационный номер плательщика налогов (ИНН);
- для детей: свидетельство о рождении.
Напомним, кроме 5 тыс. грн от государства, пострадавшие от наводнения также могут получить 6600 грн от ООН. Однако важно помнить, что в случае утери оригиналов документов пострадавшие могут предоставить копии (скан или фото) для получения 5000 грн от правительства. А чтобы получить выплату от ООН, требуются именно оригиналы документов.
Как сообщал OBOZREVATEL, Британия выделит еще $500 млн для Украины. Эти средства пойдут на социальные выплаты.
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