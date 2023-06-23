Пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС заплатят по 5000: до какой даты нужно оформить помощь

В Украине утвержден четкий порядок получения 5000 гривен пострадавшими от подрыва Каховской ГЭС. Для оформления государственной выплаты подать заявление нужно не позднее 31 августа 2023 года.

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Правила установлены постановлением Кабинета министров № 626 от 19 июня 2023 г. Заявление подается одним из двух способов:

непосредственно в орган социальной защиты населения по адресу фактического места проживания;

с помощью главы сельской или городской военной администрации или уполномоченного ими лица.

Понадобятся такие документы:

для взрослых : документ, подтверждающий личность (можно электронный в Дії); документ, который подтверждает идентификационный номер плательщика налогов (ИНН);

: документ, подтверждающий личность (можно электронный в Дії); документ, который подтверждает идентификационный номер плательщика налогов (ИНН); для детей: свидетельство о рождении.

Напомним, кроме 5 тыс. грн от государства, пострадавшие от наводнения также могут получить 6600 грн от ООН. Однако важно помнить, что в случае утери оригиналов документов пострадавшие могут предоставить копии (скан или фото) для получения 5000 грн от правительства. А чтобы получить выплату от ООН, требуются именно оригиналы документов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Британия выделит еще $500 млн для Украины. Эти средства пойдут на социальные выплаты.

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