"Посылка не может быть доставлена": украинцев предупредили о схеме мошенников с "Укрпочтой"

Мошенники стали рассылать украинцам SMS от имени компании "Укрпочта". Гражданам пишут, что их отправку не доставят, если они не предоставят свои персональные данные.

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В самой компании предупредили, что это новая схема, с помощью которой мошенники пытаются украсть деньги. Об этом говорится в сообщении "Укрпочты".

Текст сообщения выглядит примерно так: "Из-за отсутствия адреса Ваша посылка не может быть доставлена. Вы можете обновить адрес и сделать новый запрос на доставку по ссылке...". В SMS также содержится ссылка, по которой предлагается перейти, чтобы оформить заявку.

Сообщение разослано с использованием бренда "Укрпочты" с таких сайтов:

https://ukrposhta.ycthsyl.com;

https://ukrposhta.cnnixx.com;

https://ukrposhta.hbyagb.com;

https://ukrposhta.siwxck.com;

https://ukrposhta.shgbsyl.com;

https://ukrposhta.zsitrz.com.

Отметим, что единственным официальным сайтом "Укрпочты" является https://www.ukrposhta.ua.

"В случае получения уведомления такого характера, а также по любым вопросам просим вас обращаться в наш контакт-центр по телефону 0 800 300 545, по электронному адресу [email protected] или к официальным каналам "Укрпочты" в социальных сетях. В случае, если вы все же вводили данные своих платежных пластиковых карт на фишинговых сайтах, советуем немедленно обращаться к технической поддержке банков, которыми эти карты были выпущены", – заявили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ мошенники наживаются на фейковом благотворительном и волонтерском собрании. Да, если вы получили ссылку в чате на неизвестный сайт от незнакомого адресата или с подозрительным текстом – не переходите за ним.