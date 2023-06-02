Правила для части переселенцев изменились: какие новшества и кого они коснулись

Часть переселенцев (ВПЛ) в Украине получили возможность изменить зарегистрированное место жительства по упрощенной процедуре. Речь идет о тех ВПЛ, чей адрес постоянной регистрации находится на временно оккупированной территории или в районе ведения активный боевых действий.

Видео дня

Такие переселенцы теперь могут регистрироваться по новому месту жительства без снятия регистрации по предыдущему. Изменения предусмотрены законом № 3054-IX, документ вступил в силу 2 июня 2023 года.

Правила будут действовать только во время военного положения. Кроме того, закон устанавливает и такие нормы:

указанные категории ВПЛ могут оформить или обменять документы, удостоверяющие личность и подтверждающие специальный статус по месту обращения в региональном подразделении миграционной службы. То же касается вклейки новых фотографий "по возрасту" в паспорт;

регистрация детей тоже упрощается – их местом регистрации будет считаться место жительства родителей или других законных представителей, с которым проживает ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2023 году будут сохранены социальные выплаты для внутренне перемещенных лиц. Большинство переселенцев до сих пор не получили финансовой независимости, отметила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!