ПриватБанк массово блокирует счета украинцев: в банке рассказали, кому закроют доступ к деньгам

Клиенты ПриватБанка массово жалуются на блокировку счетов. По действующим с мая новым правилам любого признанного судом долга достаточно, чтобы заблокировать все средства на счете клиента.

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Жалобы размещают в соцсетях ПриватБанка, а также на специализированном форуме "Минфин". В банке объясняют: когда поступает письмо от исполнительной службы о наложении ареста, банк не может его игнорировать. Речь идет о любом долге: алименты, коммуналка, кредит и т.п.

Должник имеет право обратиться в исполнительную службу и разблокировать часть средств на счете (в размере двух минимальных зарплат). Однако эта процедура занимает некоторое время. "Исполнительная (служба, - ред.) наложила арест на счет, где я получаю заработную плату. Постановление исполнитель отправил в банк 16.06. Банк получил постановление 21.06, а дальше тишина. Это мой единственный доход, за который я живу. Сколько нужно жить святым духом, чтобы наконец-то снял банк арест с моего счета?" – пишет клиент банка.

Как объясняют в ПриватБанке, разблокировка части средств происходит в течение 10 дней. Некоторые клиенты утверждают, что деньги заблокировали незаконно. "ПриватБанк арестовал счет противоправно", – жалуется клиент банка.

ПриватБанк утверждает, что действует исключительно в рамках закона и ситуации, когда поступает письмо от исполнительной службы о наложении ареста, должен блокировать счет.

Отметим, что к маю 2023-го в Украине банковские счета блокировали только в том случае, если сумма долга составляла от 100 тыс. грн. По новым правилам заблокировать карту могут даже в том случае, если сумма долга составляет несколько тысяч гривен. Минимальной суммы нет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине ошибочно блокируют карты пенсионеров из-за долгов. Банк снять подобный арест не может.

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