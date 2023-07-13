Проблемы с обменом налички в Украине: что говорит Нацбанк и какие штрафы предусмотрены для нарушителей

Во время полномасштабной войны в Украине обменивать изношенные купюры стало гораздо сложнее, поскольку существуют логистические проблемы с вывозом банкнот за границу из-за закрытия неба. Нацбанк взялся за решение проблемы, однако граждане до сих пор жалуются, что не везде принимают старые купюры.

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Старые банкноты стали нежелательными из-за того, что их неохотно принимали клиенты. Одни люди их сдают, другие не хотят принимать от финансистов, фактически эти деньги выходят из обращения и дарят в хранилищах, говорится в материале издания "Минфин".

При этом в НБУ увидели происходящее не только объективные причины. Прошло 3 недели после того, как регулятор приступил к решению проблемы с обменом старой и изношенной инвалюты. Отсчет ведется с момента принятия регулятором постановления № 75 (с 21 июня), которым запрещено банкам и небанковским обменникам отказывать клиентам в приеме настоящих иностранных банкнот независимо от года их выпуска.

Причина для отказа может быть только одна – человек принес фальшивку. Но если детекторы и счетчики в кассе подтвердили подлинность купюры, то у финансистов по постановлению № 75 есть 2 варианта действий:

обменять банкноту по текущему курсу;

принять ее на инкассо (прием старой, значительно поврежденной инвалюты) за текущей комиссией для этой услуги, размер которой должен указываться на кассе, и сообщить сроки проведения операций.

Однако отказывать клиентам в приеме такой наличности финучреждения не имеют права. К нарушителям этих правил НБУ готов применять серьезные штрафы:

от 400 тыс. грн – для банков;

до 5% собственного капитала – для небанковских банков.

Финансистам запретили взимать с потребителей комиссии за прием старой инвалюты или отказывать в ее обмене. Прежде всего, речь идет о так называемом "белом" долларе 1996 года выпуска, который не хотели обменивать по тем же правилам, что и новый — "синий" 2010-го. За валютообмен старых купюр с людей взимали до 5% комиссии или устанавливали заниженный курс.

Требования четкие и санкции строги, поэтому казалось, что эта проблема с приемом изношенных или старых иностранных банкнот должна быть решена. Но это не так.

"Минфину" рассказали в Нацбанке, что после 21 июня (по вступлении в силу вышеупомянутого постановления НБУ № 75) получил еще 216 обращений с жалобами на прием наличной инвалюты:

131 – на небанковские финучреждения;

72 – на банки.

Все претензии поступили от физлиц, бизнес по этому вопросу не обращался. Это данные за 11 рабочих дней. А с начала 2023-го (до 5 июля) в НБУ по валютной проблеме поступило 712 жалоб граждан.

"С 1 по 21 июня получено 423 обращения. Пиковым месяцем по количеству обращений стал июнь. В общем, если смотреть на динамику проработанных звонков и письменных обращений, то можно проследить тенденцию к постепенной нормализации работы банков и небанковских финансовых учреждений по вопросам валютообменных операций", – отметили в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 13 июля украинские банки выставили наличный курс доллара на среднем уровне 36,8/37,35 грн (в покупке/продаже). По сравнению с предыдущим днем американская валюта подорожала на 5 коп. в покупке. В продаже осталась на прежнем уровне.

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