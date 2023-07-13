Банки переписали курс доллара: сколько стоит валюта 13 июля

Утром 13 июля украинские банки выставили наличный курс доллара на среднем уровне 36,8/37,35 грн (в покупке/в продаже). По сравнению с предыдущим днем американская валюта подорожала на 5 коп. в покупке. В продаже осталась на прежнем уровне.

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Среди больших банков самый высокий курс в покупке выставили в Ощадбанке – 36,8 грн. За ним идут:

Укрэксимбанк, ПУМБ, Укрсиббанк – 36,75 грн;

Райффайзен Банк, Укргазбанк – 36,7 грн.

Самый низкий курс – в OTP Bank, 36,15 грн. А кроме того, в Универсал Банке – 36,2 грн.

Дороже всего продает доллар Ощадбанк – 37,75 грн. А также:

Креди Агриколь Банк – 37,6 грн;

Укрэксимбанк – 37,55 грн;

ПУМБ, Райффайзен Банк – 37,5 грн.

Дешевле всего – ПриватБанк, OTP Bank и Универсал Банк, 37,2 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс выставили на уровне 37,14/37,2 грн (в покупке/в продаже). Это:

на 1 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 3 коп. – в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

К какому курсу готовиться

В ближайшее время украинцам не стоит ожидать резкого роста наличного курса доллара, считает председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. Наоборот, во втором полугодии 2023-го будет происходить снижение курса – вплоть до уровня официального, который в настоящее время составляет 36,56 грн.

Мамедов отметил: такая же тенденция будет прослеживаться и с другими иностранными валютами. Уверены в силе гривни, и валютные эксперты. Большинство которых, отмечается, "не видят факторов, которые могли бы привести к обесцениванию национальной валюты в ближайшей перспективе".

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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