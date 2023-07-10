Простой предприятий из-за войны: засчитают ли сотрудникам стаж для пенсий

Из-за войны в Украине ряд предприятий перешли в режим простоя производства. В это время сотрудникам выплачивается часть зарплаты, но засчитывается период простоя в их страховой стаж для расчета пенсии или нет, зависит исключительно от суммы соцвзноса.

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Об этом рассказали специалисты Социальной платформы, отвечая на обращения граждан. Так, к экспертам обратился гражданин Украины с вопросом, засчитывается ли ему страховой стаж, если предприятие, на котором человек работает, находится в вынужденном простое.

"Если выплачивается официально минимальная заработная плата (6700 грн), то в стаж засчитывается полный месяц. Поскольку для зачисления одного месяца страхового стажа необходимо, чтобы был уплачен минимальный взнос, исчисляемый от минимальной заработной платы", – объяснили специалисты.

Соответственно, если выплачивается только часть минимального страхового взноса (в случае когда минзарплата неполная), стаж будет засчитываться пропорционально сумме взноса. Если это 50%, засчитается половина месяца и так далее.

Главное условие, чтобы простой предприятия был законным, – наличие обстоятельств, повлекших за собой полную остановку работы предприятия или его структурных подразделений. Простой может применяться и к отдельным работникам из-за невозможности исполнения ими трудовых обязанностей, к примеру в связи с утратой/повреждением средств производства, с которыми они работали.

Время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада). То есть работодатель не имеет права платить работникам на период простоя менее двух третей тарифной ставки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля автоматически повысили пенсии (на 19,7%) некоторым категориям граждан. В частности, выплаты увеличили чиновникам и народным депутатам.

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