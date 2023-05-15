Процедуру упростили: правила получения пенсий переписали для украинцев за границей

Украинцы, которые из-за войны находятся за границей, смогут получать пенсию по упрощенной процедуре. В частности. возобновить выплату пенсии, остановленную в период военного положения, теперь можно без приезда в Украину.

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Как объяснили в Минреинтеграции, удаленно можно подать и заявление об изменении способа выплаты. Отправка таких заявлений будет происходить по почте и в электронном виде.

Заявление об изменении способа выплаты пенсии или денежной помощи можно подать с помощью электронной подписи (КЭП) непосредственно через банк. Это можно сделать одновременно с удаленным открытием счета, которое не требует визита в финучреждение.

"Это особенно актуально при удаленном открытии счета. Можно без визита в отделение уполномоченного банка открыть платежную карту через официальный сайт или мобильное приложение банка. При таком открытии счета идентификация клиента осуществляется путем видеоверификации", - отметили в ведомстве.

Заявление о возобновлении выплаты пенсии, приостановленной во время военного положения, отправляется почтой. Получателем является Пенсионный фонд.

В таком случае вместе с заявлением следует отправить копии ряда документов. В частности, это:

документы о получении временной защиты или получении статуса беженца;

подтверждение регистрации места временного жительства за границей.

Все копии должны быть переведены на украинский язык. Также требуется, чтобы бумаги были засвидетельствованы дипломатическим представительством или консульством Украины, или же нотариально.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине готовятся проверить правомерность пенсионных выплат. После верификации пенсий могут лишиться те, кто серьезно нарушил правила, например получал деньги по поддельным документам, на ошибочную фамилию.

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