Украинских пенсионеров проверят: у кого заберут выплаты

В Украине готовятся проверить правомерность пенсионных выплат. После верификации пенсий могут лишиться те, кто серьезно нарушил правила, например получал деньги по поддельным документам, на ошибочную фамилию.

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Кроме того, предполагается, что пенсию не будут платить за длительные периоды пребывания за границей. Об этом говорится в опубликованном на сайте ФПУ проекте приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания", который зарегистрировал Минюст.

Согласно документу, проверка затронет персональные данные получателей и правомерность начисления выплат. Также специалисты проанализируют соблюдение правил об обмене информацией о пенсиях и пенсионерах. Отменить пенсионную выплату могут, если:

выплата начисляется на ошибочную фамилию;

пенсию получали по поддельным документам;

пенсионер не получает пенсию в течение шести месяцев и более;

получатель пенсии является переселенцем, который сменил место пребывания и не зарегистрировался;

получатель некоторое время живет за границей (за время пребывания в Украине платить все равно будут).

При этом украинцы могут оформлять и получать пенсионные выплаты, даже находясь за границей. Деньги будут направлены через государственную "Укрпочту". Возобновить получение пенсии за границей можно, подав заявление в Пенсионный фонд.

Как сообщал OBOZREVATEL, любой работающий украинец может увеличить размер своей будущей пенсии. Для этого по собственному желанию нужно увеличить себе пенсионный возраст – если вместо 60 лет выйти на пенсию в 65 лет и 7 месяцев.

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