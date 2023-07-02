Ржавые игрушки времен СССР продают за десятки тысяч гривен: как выглядят. Фото

В Украине выставили на аукцион игрушечный грузовик времен СССР по цене 21 тыс. грн. При этом машинка находится далеко не в идеальном состоянии.

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Это следует из данных аукциона Violity. "Есть ржавчина, потертости. Не хватает двух дверей и руля", – говорится в описании лота.

Ценная игрушка – это металлический грузовик "Запорожец". Его длина составляет 50 см.

Это далеко не единственная советская машинка, которая продается на аукционной площадке. Среди других лотов, к примеру, есть модель грузовика "Уралец".

Размер этой машинки также составляет 50 см. Лот продают по цене 15 тыс. грн.

В Украине в целом довольно активно торгуют вещами времен СССР. Речь идет не только об игрушка – дорого продать можно монеты, мебель, посуду, медали и технику. На торги выставляют даже бюсты, помпы и телеграммы.

К примеру, как сообщал OBOZREVATEL, на аукционе продается советская настольная лампа 1940-1950-х годов. Несмотря на то что прибор подвергался реставрации и не сохранил абсолютно аутентичный вид, цена составляет 3000 грн.

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