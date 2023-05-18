С карт украинцев украли 15 млн грн: разоблачена масштабная схема мошенников, которая работала в 20 областях

В Украине разоблачили масштабную мошенническую схему. Сеть из 56 человек действовала в 20 областях страны. Мошенники украли по меньшей мере 15 млн грн с карточек более чем 10 тысяч украинцев.

Видео дня

Деятельность мошенников прекращена, обыски прошли по местам жительства подозреваемых во всех 20 регионах, где работала схема. В спецоперации приняли участие более 500 правоохранителей, сообщает пресс-служба Нацполиции (видео обысков – ниже на этой странице).

В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты. Готовятся материалы для объявления подозрения злоумышленникам.

"По предварительным данным, от противоправной деятельности пострадало более 10 тысяч граждан. В настоящее время известно, что фигуранты присвоили 15 млн гривен, однако окончательная сумма ущерба будет установлена в ходе расследования", – сообщили в Нацполиции.

Как работала схема

Злоумышленники рассылали фишинговые ссылки для получения данных о банковских картах украинцев. Для выманивания информации использовали разные предлоги – от предложений денежных выплат до продажи товаров (в основном бытовой техники).

Потенциальных жертв также искали на онлайн-площадках для торговли. В частности, аферисты выдавали себя за покупателей товаров "с рук". После этого в переписке с продавцом они просили перенести общение в сторонние мессенджеры, где уже присылали фишинговые ссылки. После перехода по таким линкам продавцу предлагалось ввести данные банковской карты якобы для зачисления денег за проданный товар.

В каждом случае после того, как потерпевший вводил свои данные, информация становилась известна мошенникам. В дальнейшем аферисты выводили деньги на подконтрольные счета.

Мошенники организовывались в локальные группы с помощью закрытых тематических каналов и форумов. Всего "работало" 11 таких групп. Сеть постоянно расширялась. Администраторы групп приглашали желающих на "подработку". Такие "сотрудники" должны были создавать и рассылать ссылки, очень похожие на ссылки официальных ресурсов.

Как не стать жертвой

В Киберполиции рекомендуют украинцам не переходить по подозрительным ссылкам. В случае, если это необходимо, нужно тщательно проверить адрес ссылки – любые отличия в URL могут свидетельствовать о том, что пользователь оказался на фишинговом ресурсе.

"Рекомендуем никогда не указывать конфиденциальную информацию, в частности данные банковских карт, на подозрительных сайтах. Продавая или покупая товары на платформах объявлений, обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы и не переходите в посторонние мессенджеры: там мошенники могут присылать фишинговые ссылки", – рекомендуют правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, также на каждый сервис или почтовый ящик следует создавать уникальный пароль. Использование пароля для входа в систему удобно, однако недостаточно надежно. Усилить защиту важных данных поможет двухфакторная аутентификация – это дополнительная проверка при входе в аккаунт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!