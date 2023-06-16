Система єВідновлення не будет работать несколько дней: в Кабмине предупредили украинцев

В Украине сегодня, 16 июня, с 19:00 будет остановлен прием заявлений на выплаты компенсаций за поврежденное и уничтоженное войной имущество по программе єВідновлення. Система не будет работать все выходные и включится утром в понедельник, 19 июня.

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Об этом предупредили в Министерстве инфраструктуры Украины. Кроме того, в тот же период будет невозможно зарегистрировать разрушения имущества через Дію.

"Это связано с техническими работами и изменением серверов Реестра поврежденного и уничтоженного имущества... Доступ пользователей к работе в Реестре будет ограничен", – отметили в ведомстве.

Там обещают отдельно уведомить пользователей, когда система вернется к полноценной работе. Это будет также означать и возвращение соответствующей функции в Дії.

"Дія не хранит персональные данные, а подтягивает информацию из реестров. Не беспокойтесь, если вы уже подали заявление, комиссии продолжают их рассмотрение", – добавили в Минцифры.

Напомним, кроме граждан, присоединиться к программе госпомощи єВідновлення могут представители украинского бизнеса. Речь идет о тех компаниях, которые занимаются продажей строительных материалов и предоставлением услуг по ремонту жилья по таким MCC-кодам продавца:

1520: генеральные подрядчики – жилищное и торговое строительство;

5211: магазины строительных материалов и пиломатериалов;

5231: магазины стекла, краски и обоев.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам, которые хотят получить до 200 тыс. компенсации на ремонт разрушенного войной жилья по программе єВідновлення, нужно открыть специальную карточку в одном из банков-партнеров госпрограммы. На данный момент список банков-партнеров выглядит так: ПриватБанк, Монобанк, ПУМБ, Абанк, Сенс Банк, Райффайзен банк, Спортбанк и Изибанк.

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