Сколько беженцев не вернется домой: озвучены важные расчеты

В Украину после окончания войны в страну может не вернется до 2,7 млн человек. Такие расчеты озвучены в результатах исследования Центра экономического восстановления и EasyBusiness, которое подготовили при поддержке Минэкономики.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, до 2,7 млн человек – именно столько беженцев могут оставаться за границей по самому худшему сценарию. В лучшем случае в страну не вернутся 860 тысяч человек. Всего находится в ЕС и имеет статус временной защиты 3,9 млн человек. Еще около 1,5 млн человек находится в РФ (часть из них фактически была депортирована). Но здесь следует учитывать, что речь идет о позиции беженцев по состоянию на данный момент.

Если же в опросах задают вопрос, планируют ли они вообще возвращаться в Украину, только 10% беженцев уверенно отвечают "нет". Еще 16% – колеблются. Больше половины всех украинских беженцев – это дети. А среди взрослых 83% – женщины. Это образованные украинки, большинство из которых – в возрасте от 25 до 49 лет.

Большинство мигрантов сейчас склоняются к возвращению. При этом наибольшая часть вынужденных мигрантов будут готовы вернуться уже после победы. Помимо ситуации безопасности, мигранты также обращают внимание на экономические факторы и доступность инфраструктуры. Демограф Людмила Слюсарь рассказывает: украинцы часто "привязаны" к своему жилью. После деоккупации территорий внутренние переселенцы и беженцы возвращаются домой, даже если территория все еще остается опасной. Но гораздо более сложная ситуация возникает тогда, когда жилье разрушено российскими оккупантами.

"Безопасность – это главное. Другой фактор – это то, какой будет экономическая ситуация", – говорит Слюсарь. И если экономика не будет восстанавливаться, воссоединение семей может произойти не внутри страны, вместо этого мужчины поедут в ЕС к своим женщинам и детям. Однако обеспечить быстрое восстановление экономики без возвращения украинцев тоже невозможно.

В таком случае работодателям придется приглашать рабочих из других стран. Вопрос трудовых мигрантов – чувствительный, поэтому политики об этом говорят крайне осторожно. Есть несколько предложений и даже сформулированный законопроект об упрощении процедуры трудоустройства иностранцев. Но публично адвокировать привлечение иностранных рабочих почти никто не решается. По меньшей мере, сейчас, когда полномасштабная война продолжается и восстановление рынка труда и значительный рост экономики остаются еще в перспективе.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие зарплаты предлагают украинцам в Норвегии. Украинцы имеют право трудоустроиться в одной из самых богатых стран мира.

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