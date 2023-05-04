Сколько будут выплачивать украинским ВПЛ в мае: названа сумма
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на получение денежного пособия со стороны государства. В частности, в мае ежемесячная выплата, как и ранее, составит 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью и 2 тыс. грн – для всех других лиц.
"Выплаты для ВПЛ могут получить люди, вынужденно покинувшие дома, но находящиеся в Украине", – объяснили в "єДопомога". Начисление помощи происходит автоматически. Выплаты производятся ежемесячно с месяца обращения (за полный месяц, независимо от даты обращения) на каждого переселенца.
Оформить выплату можно двумя способами – оффлайн и в Дії. Так, чтобы сделать это в оффлайн, следует обратиться в Центр предоставления административных услуг ("ЦНАП"), орган соцзащиты населения или к представителям местной власти;
"Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины Точный перечень документов для получения статуса уточняйте в "ЦНАПе", в который собираетесь. Если в паспорте нет данных о регистрации места жительства в одном из соответствующих регионов, возьмите с собой любой документ, подтверждающий это: военный билет, трудовую книжку, право собственности на имущество и т.п.", – рассказывают специалисты.
Для оформления в Дiї нужно сначала обновить приложение и авторизироваться. После чего:
- отправить заявку на получение статуса ВПЛ;
- нажать кнопку Хочу получать помощь;
- выберите карту єПідтримка для зачисления средств. Если такой карты нет – нужно предварительно оформить.
Чтобы оформить выплату на детей необходимо сначала обновить Дію и авторизироваться. Далее же:
- зайти в раздел Услуги и выберать Получить статус ВПЛ;
- указать актуальный адрес;
- подтвердить местоположение с помощью геолокации;
- если свидетельство о рождении ребенка не подтягивается автоматически, добавить его вручную;
- нажать кнопку Хочу получать помощь;
- выберать карту єПідтримка для зачисления средств. Если такой карты нет – нужно предварительно оформить.
Как сообщал OBOZREVATEL, также ряд категорий украинцев с 1 мая смогут получить единовременную денежную помощь. Ее размер будет колебаться от 200 тыс. грн до 1 млн грн.
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