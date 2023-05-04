Сколько будут выплачивать украинским ВПЛ в мае: названа сумма

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на получение денежного пособия со стороны государства. В частности, в мае ежемесячная выплата, как и ранее, составит 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью и 2 тыс. грн – для всех других лиц.

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"Выплаты для ВПЛ могут получить люди, вынужденно покинувшие дома, но находящиеся в Украине", – объяснили в "єДопомога". Начисление помощи происходит автоматически. Выплаты производятся ежемесячно с месяца обращения (за полный месяц, независимо от даты обращения) на каждого переселенца.

Оформить выплату можно двумя способами – оффлайн и в Дії. Так, чтобы сделать это в оффлайн, следует обратиться в Центр предоставления административных услуг ("ЦНАП"), орган соцзащиты населения или к представителям местной власти;

"Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины Точный перечень документов для получения статуса уточняйте в "ЦНАПе", в который собираетесь. Если в паспорте нет данных о регистрации места жительства в одном из соответствующих регионов, возьмите с собой любой документ, подтверждающий это: военный билет, трудовую книжку, право собственности на имущество и т.п.", – рассказывают специалисты.

Для оформления в Дiї нужно сначала обновить приложение и авторизироваться. После чего:

отправить заявку на получение статуса ВПЛ;

нажать кнопку Хочу получать помощь;

выберите карту єПідтримка для зачисления средств. Если такой карты нет – нужно предварительно оформить.

Чтобы оформить выплату на детей необходимо сначала обновить Дію и авторизироваться. Далее же:

зайти в раздел Услуги и выберать Получить статус ВПЛ;

указать актуальный адрес;

подтвердить местоположение с помощью геолокации;

если свидетельство о рождении ребенка не подтягивается автоматически, добавить его вручную;

нажать кнопку Хочу получать помощь;

выберать карту єПідтримка для зачисления средств. Если такой карты нет – нужно предварительно оформить.

Как сообщал OBOZREVATEL, также ряд категорий украинцев с 1 мая смогут получить единовременную денежную помощь. Ее размер будет колебаться от 200 тыс. грн до 1 млн грн.

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