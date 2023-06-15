Сколько денег можно экономить, пересев на электромобиль в Украине: расчет

В Украине планируют активно развивать зарядную инфраструктуру для электрических транспортных средств. Вместе с тем, электричество в стране подорожало, из-за чего у некоторых возникают сомнения в экономической оправданности использования электрокаров.

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Однако на самом деле разница в расходах на 100 км с бензиновыми авто – огромна. OBOZREVATEL подсчитал, сколько могут сэкономить владельцы б/у электромобилей в 2023 году в Украине.

Самыми популярными электрокарами в Украине остаются Nissan Leaf. Их заводские характеристики позволяют узнать, во сколько обходится полная зарядка аккумуляторов авто от домашней розетки.

В расчетах учитывается, что один кВт*ч с 1 июня 2023 года стоит 2,64 грн. Кроме того, учтено, что около 30% электроэнергии при заряде теряется.

Nissan Leaf 2015 года выпуска имеет аккумулятор на 24 кВт*ч и мощность 108 лошадиных сил. От домашней розетки машина заряжается восемь часов. Так, полная зарядка аккумулятора обойдется в 82,3 грн (24×2,64+30%).

На полном заряде этот электромобиль может проехать 228 км. Соответственно, расход электроэнергии Nissan Leaf на каждые 100 км составляет примерно 10,5 кВт*ч, или 27,72 грн.

Для сравнения, автомобиль с двигателем внутреннего сгорания Nissan Sentra того же 2015 года потребляет на 100 км девять литров бензина, или 403,2 грн при стоимости А-95-го 44,8 грн/л.

Таким образом, проехать 100 км на электрокаре в 14,5 раз дешевле, чем на бензине. И это не учитывая того факта, что топливо в Украине может стать дороже уже с 1 июля 2023 года.

Ранее OBOZREVATEL также разбирался, можно ли сэкономить деньги, используя посудомоечную машину. Посудомойка тратит заметно меньше воды, чем расходуется при мытье посуды руками, но при этом добавляются затраты на электроэнергию.

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