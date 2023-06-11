Можно ли сэкономить деньги, используя посудомоечную машину: расчет дал однозначный ответ

Посудомоечная машина – достаточно дорогая техника. Однако простые расчеты показывают: ее покупка действительно поможет сэкономить средства из семейного бюджета.

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Главная причина заключается в том, что посудомойка тратит заметно меньше воды, чем расходуется при мытье посуды руками. OBOZREVATEL подсчитал, оправдывает ли такая экономия затраты на приобретение посудомойки.

Каждая посудомоечная машина имеет свой набор характеристик, то есть точный объем расхода воды и электричества зависит от модели. Кроме того, мыть посуду руками тоже можно по-разному. Поэтому ваши расчеты могут отличаться от представленных в материале.

Для сравнения мы взяли характеристики одной из самых популярных моделей. Это посудомойка Bosch узкого формата (ширина – 45 см), однако с полноценной высотой. Она имеет класс потребления электроэнергии "А" в режиме мойки и сушки. Расход тока в режиме "Эко" (2 часа на полный цикл) составляет 0,78 кВт*ч.

Для ручного мытья рассматривались такие условия: использование проточной теплой воды из крана, мытье 9 комплектов посуды. То есть это около 30-40 минут работы. В результате получилось, что:

за один сеанс ручного мытья тратится 70-75 л горячей воды и 30-40 л холодной воды (при условии что воду не закрывали на всему намыливания посуды);

расход за один цикл для посудомойки составил 9-10 л холодной воды (на показатель влияет жесткость воды: чем она мягче, тем больше расход; при этом жесткая вода сокращает срок эксплуатации техники).

То есть стоимость воды для одного ручного мытья составила 9,65 грн (8,43 грн за горячую воду и 1,22 грн за холодную по киевским тарифам за июнь-2023). Стоимость одного цикла машинного мытья – 2,36 грн (около 30 коп. за холодную воду по киевскому тарифу и 2,06 грн за электроэнергию по новому июньскому тарифу).

Если предположить, что такое мытье происходит раз в сутки, за месяц (30 дней) разница окажется более существенной. Так:

за ручное мытье обойдется в 289,5 грн;

мытье в посудомойке – 70,8 грн.

Таким образом, за год можно сэкономить более 2600 грн. При цене взятой для расчетов посудомойки (около 14 тыс. грн за новую), ее покупка полностью окупится за 5,3 года. А вот если взять б/у посудомойку (6-7 тыс. грн) это срок сократится до 2,3-2,6 года.

И это не считая экономии времени, потраченного на домашние хлопоты. Кроме того, следует также учитывать, что для посудомоек действует тот же принцип, что и для стиралок: чем больше объем посудомоечной машины, тем большая экономия воды достигается за 1 цикл.

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