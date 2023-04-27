Сколько денег нужно для счастья: украинцы назвали оптимальную сумму

Большинству украинцев для счастья нужно по 50 тыс. грн дохода в месяц на одного члена семьи, а для выживания – 10,4 тыс. грн. При этом, по данным аналитиков рынка труда, средняя зарплата в стране втрое ниже желаемой и составляет 15-18 тыс. грн (официальная статистика во время военного положения не публикуется).

Видео дня

Такие данные показал опрос, проведенный аналитиками Active Group в середине апреля 2023 года. У украинцев спрашивали, сколько денег им нужно для обеспечения определенных нужд, результаты оказались такими:

чтобы выжить – 10 399 грн на одного человека;

чтобы чувствовать себя уверенно – 19 282 грн;

чтобы ни в чем себе не отказывать – 49 762 грн.

За год финансовое состояние ухудшилось у подавляющего большинства украинцев, об этом сообшил 71% опрошенных. При этом больше половины респондентов (52,5%) отметили, что их уровень жизни ухудшился существенно. Об улучшении в финансовом плане заявили 12,5% опрошенных украинцев (существенное улучшение – 2,6%).

Как сообщал OBOZREVATEL, работодатели в Украине часто отказываются размещать в вакансиях уровень зарплаты. Это может быть связано сразу с несколькими явлениями. В частности, с нежеланием раскрывать зарплаты новых сотрудников тем, кто уже работает в компании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!