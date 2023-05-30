Сколько украинцы будут платить за кубометр газа: в "Нафтогазе" ответили на вопрос 

Украина еще в апреле начала заполнять подземные хранилища голубого топлива. Также принято решение о тарифе на газ для населения до мая 2024-го. Кубометр будет стоить 7,96 грн (цена не изменится).

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Об этом в интервью NV рассказала глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, передает пресс-служба "Нафтогаза". "Решение принято с учетом военного положения и экономической ситуации", – пояснил Чернышов. Отметим, в Украине с мая 2022-го большинство семей стали клиентами "Нафтогаза". Такое решение приняли для стабилизации поставок газа населению в условиях полномасштабной войны.

"Нафтогаз" также пытается увеличить собственную добычу голубого топливо. На данный момент накоплено 9,5 млрд кубометров газа. Также национальная компания начала покупать газ на энергетической бирже, это подталкивает частных газодобытчиков к увеличению объемов.

"Я мечтаю, чтобы термин "подготовка к отопительному сезону" исчез из повестки дня украинцев. Это должен быть процесс, который проходит параллельно с повседневной жизнью", – добавил Чернышов. Отметим, прошлый отопительный сезон в Украине называли одним из самых сложных в истории. При этом проблем с голубым топливом не было.

Атаки РФ на энергетические объекты привели к дефициту электроэнергии, при этом "Нафтогазу", несмотря на менее значительные атаки на газовые объекты, удалось провести отопительный сезон без значительных проблем.

К слову, украинцы до сих пор имеют право выбирать поставщика газа. При этом у частных компаний в большинстве случаев нет необходимого количества топлива и возможности продавать его по такому же тарифу, как и у "Нафтогаза".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине планируют повысить тариф на электроэнергию. Возможно подорожание с 1,44 до 2,88 грн за кубометр.

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