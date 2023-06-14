Советские три копейки в Украине продают за 80 000 грн: в чем особенность ценной монеты. Фото

В Украине на аукцион выставили редкую монету времен СССР. Это 3 копейки 1958 года чеканки, которые продают за 80 тысяч гривен.

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Об этом свидетельствует объявление на площадке для онлайн-торгов Violity. Автор объявления разметил фото редкой монеты в хорошем состоянии и отметил, что 3 копейки не подвергались реставрации.

Аукцион стартовал 13 июня. Соответственно, цена монеты может стать еще выше – если кто-то сделает более высокую ставку.

Такие 3 копейки считаются очень редкой и дорогой монетой СССР. Дело в том, что эти монеты официально не попали в обращения, а тираж должен был быть полностью уничтожен после чеканки.

До сих пор неизвестно, сколько таких монет сохранилось. Они очень редко появляются на аукционах, и стабильно продаются по высоким ценам.

Отдельных разновидностей 3 копейки 1958 года не имеют. Все монеты чеканили единым типом штемпелей. Особенности монеты, по данным портала Monety in UA такие:

на аверсе размещен герб Советского Союза и надпись СССР;

на реверсе указан номинал "3 копейки";

материал – медно-цинковый сплав;

диаметр 22 мм, масса 3 г;

гурт (ребро) с насечками.

Напомним, в Украине на профильных аукционах продают не только монеты, но и другие вещи времен СССР. Продать можно, например, старые бюсты, помпы и даже телеграммы. Кроме того, коллекционеры покупают елочные игрушки, старые вещи, предметы одежды.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине старый фотоаппарат времен СССР продают за 200 тыс. грн. Техника для продажи должна быть в рабочем состоянии.

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