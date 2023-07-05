Старую копейку в Украине продают за 30 тыс. грн: как распознать ценную монету. Фото

Старую монету в 1 копейку можно продать коллекционерам за десятки тысяч гривен. Речь идет о монете 1992 года чеканки с маленькими ягодами.

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Одну из таких монет выставили на профильный аукцион по цене 30 тыс. грн. При этом состояние копейки не идеальное – на ней есть потертости.

Отмечается, что монета изготовлена из магнитной стали. "Имеет совсем незначительные потертости на аверсе и реверсе. Гурт целый. Реставрации не было", – указал продавец.

Редкая 1 коп. 1992 г. классифицируется в каталогах как разновидность 1.35АА. Ее особенностями, по данным аналитиков портала "Монеты-ягодки" являются:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

"Чаще встречается более дешевая копейка 1.35АЕ с крупными ягодами. Ее стоимость 30-50 грн. Штамп 1.35 можно спутать со штампами 1.31 или 1.33, поэтому нужно еще разбираться с гравировкой зерен", – предупреждают эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, коллекционеры в Украине также готовы платить до 12 тыс. грн за монеты "позднего СССР". Среди экземпляров 1990 года чеканки ценятся 10 копеек с буквой "М" на аверсе, а также аналогичные 5 копеек.

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