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Старые 2 копейки продают за 190 тыс. грн: в чем особенность редкой монеты. Фото

Ксения Капустинская
Личные финансы
1 минута
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Монета 2 коп. 1992 года очень ценится

Старую монету в 2 копейки можно продать коллекционерам за десятки тысяч гривен. Речь идет о монете пробного тиража с узким венком. 

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2 коп. 1992 года с узким венком в 2023 году продается по цене 189 700 грн. Об этом свидетельствуют данные одного из украинских аукционов. 

Монета никогда не была запущена в обращение. "Первые украинские 2 копейки чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Из-за ошибки в эскизах монета получила узкий венок", – отмечают специалисты портала "Монеты-ягодки".

Редкая монета 2 коп. 1992 года

В целом таких монет могло быть изготовлено всего 20-30 штук. В каталогах эта разновидность классифицируется как 1ГА. Ее отличительные черты:

  • на аверсе изображены трезубец, надпись "Украина" и дата 1992 года.
  • на реверсе указан номинал "2 копейки".
  • ребро монеты гладкое, без насечек.
  • может быть изготовлена из алюминия или стали (монеты из немагнитной стали стоят дороже).
Как выглядит монета 2 коп. 1992 года

"Будьте внимательны, если вам предлагают купить "редкие" 2 копейки по низкой цене, это скорее всего подделка. Перед покупкой лучше проконсультироваться с нумизматами", – предупреждают эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, В 2011 году в Украине выпустили 10 копеек из немагнитной стали – не желтого, а белого цвета. Продать такую монету можно на аукционах по цене до 9 тыс. грн.

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