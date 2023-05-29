Старые 2 копейки продают за 190 тыс. грн: в чем особенность редкой монеты. Фото
Старую монету в 2 копейки можно продать коллекционерам за десятки тысяч гривен. Речь идет о монете пробного тиража с узким венком.
2 коп. 1992 года с узким венком в 2023 году продается по цене 189 700 грн. Об этом свидетельствуют данные одного из украинских аукционов.
Монета никогда не была запущена в обращение. "Первые украинские 2 копейки чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Из-за ошибки в эскизах монета получила узкий венок", – отмечают специалисты портала "Монеты-ягодки".
В целом таких монет могло быть изготовлено всего 20-30 штук. В каталогах эта разновидность классифицируется как 1ГА. Ее отличительные черты:
- на аверсе изображены трезубец, надпись "Украина" и дата 1992 года.
- на реверсе указан номинал "2 копейки".
- ребро монеты гладкое, без насечек.
- может быть изготовлена из алюминия или стали (монеты из немагнитной стали стоят дороже).
"Будьте внимательны, если вам предлагают купить "редкие" 2 копейки по низкой цене, это скорее всего подделка. Перед покупкой лучше проконсультироваться с нумизматами", – предупреждают эксперты.
Как сообщал OBOZREVATEL, В 2011 году в Украине выпустили 10 копеек из немагнитной стали – не желтого, а белого цвета. Продать такую монету можно на аукционах по цене до 9 тыс. грн.
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