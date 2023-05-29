Старые 2 копейки продают за 190 тыс. грн: в чем особенность редкой монеты. Фото

Старую монету в 2 копейки можно продать коллекционерам за десятки тысяч гривен. Речь идет о монете пробного тиража с узким венком.

Видео дня

2 коп. 1992 года с узким венком в 2023 году продается по цене 189 700 грн. Об этом свидетельствуют данные одного из украинских аукционов.

Монета никогда не была запущена в обращение. "Первые украинские 2 копейки чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Из-за ошибки в эскизах монета получила узкий венок", – отмечают специалисты портала "Монеты-ягодки".

В целом таких монет могло быть изготовлено всего 20-30 штук. В каталогах эта разновидность классифицируется как 1ГА. Ее отличительные черты:

на аверсе изображены трезубец, надпись "Украина" и дата 1992 года.

на реверсе указан номинал "2 копейки".

ребро монеты гладкое, без насечек.

может быть изготовлена из алюминия или стали (монеты из немагнитной стали стоят дороже).

"Будьте внимательны, если вам предлагают купить "редкие" 2 копейки по низкой цене, это скорее всего подделка. Перед покупкой лучше проконсультироваться с нумизматами", – предупреждают эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, В 2011 году в Украине выпустили 10 копеек из немагнитной стали – не желтого, а белого цвета. Продать такую монету можно на аукционах по цене до 9 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!