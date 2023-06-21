Старые копейки времен СССР продают за тысячи гривен: как выглядит ценная монета. Фото

В Украине на аукцион выставили редкую монету времен СССР. Это 10 копеек 1957 года чеканки, которые продают за 11 тысяч гривен. Речь идет о ценной разновидности этой монеты – на ней отчеканен герб с 16 лентами.

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Об этом свидетельствует объявление на площадке для онлайн-торгов Violity. Автор объявления разметил фото редкой монеты в хорошем состоянии и отметил, что 10 копеек не подвергались реставрации.

10 копеек с 16 лентами в гербе являются самой редкой разновидностью этой монеты 1957 года выпуска. Дело в том, что в 1957 году уже начали чеканить монеты с новым штемпелем. А наличие 16 лент свидетельствует о том, что был использован устаревший на тот момент штемпель образца 1956 года.

В Украине в целом довольно активно торгуют вещами времен СССР. Речь идет не только о монетах и медалях – дорого продать можно мебель, посуду и технику.

На торги выставляют даже бюсты, помпы и телеграммы. Кроме того, коллекционеры покупают елочные игрушки и предметы одежды.

Как сообщал OBOZREVATEL, к примеру сейчас в Украине за десятки тысяч гривен продают старый сервант из СССР. Предмет мебели продается в комплекте с посудой.

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