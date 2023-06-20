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В Украине за десятки тысяч гривен продают старый сервант с посудой из СССР. Фото

Ксения Капустинская
Личные финансы
1 минута
2,2 т.
Сервант с посудой продают за 40 тыс. грн

В Украине на специализированном аукционе продается советский сервант с хрусталем и другой посудой. Цена составляет 40 тыс. грн.

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Об этом говорится в сообщении на профильном аукционе Violity. Указано, что сервант был произведен в СССР после 1960 года.

Автор объявления подчеркивает, что сервант продается со всем содержимым. На фото видно, что в серванте находятся:

  • хрустальная посуда (бокалы, кружки, рюмки, графины, салатницы);
  • ставший легендарным сервиз-"рыбки";
  • керамическая посуда и статуетки;
  • высокие бокалы из цветного стекла;
  • сувенирные ракушки;
  • чайный сервиз и т.д.
Советский сервант продают на аукционе

В Украине в целом довольно активно торгуют вещами времен СССР. Речь идет не только о мебели и посуде – дорого продать можно монеты, медали и технику. 

На торги выставляют даже бюсты, помпы и телеграммы. Кроме того, коллекционеры покупают елочные игрушки и предметы одежды.

К примеру, как сообщал OBOZREVATEL, на аукционе продается советская настольная лампа 1940-1950-х годов. Несмотря на то, что прибор подвергался реставрации и не сохранил абсолютно аутентичный вид, цена составляет 3000 грн.

А старый фотоаппарат времен СССР продают за 200 тыс. грн. Техника для продажи должна быть в рабочем состоянии.

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