В Украине за десятки тысяч гривен продают старый сервант с посудой из СССР. Фото
В Украине на специализированном аукционе продается советский сервант с хрусталем и другой посудой. Цена составляет 40 тыс. грн.
Об этом говорится в сообщении на профильном аукционе Violity. Указано, что сервант был произведен в СССР после 1960 года.
Автор объявления подчеркивает, что сервант продается со всем содержимым. На фото видно, что в серванте находятся:
- хрустальная посуда (бокалы, кружки, рюмки, графины, салатницы);
- ставший легендарным сервиз-"рыбки";
- керамическая посуда и статуетки;
- высокие бокалы из цветного стекла;
- сувенирные ракушки;
- чайный сервиз и т.д.
В Украине в целом довольно активно торгуют вещами времен СССР. Речь идет не только о мебели и посуде – дорого продать можно монеты, медали и технику.
На торги выставляют даже бюсты, помпы и телеграммы. Кроме того, коллекционеры покупают елочные игрушки и предметы одежды.
К примеру, как сообщал OBOZREVATEL, на аукционе продается советская настольная лампа 1940-1950-х годов. Несмотря на то, что прибор подвергался реставрации и не сохранил абсолютно аутентичный вид, цена составляет 3000 грн.
А старый фотоаппарат времен СССР продают за 200 тыс. грн. Техника для продажи должна быть в рабочем состоянии.
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