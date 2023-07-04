Старый iPhone продают за 100 тысяч долларов: почему такая цена

Смартфон iPhone первого поколения с 4 ГБ оперативной памяти выставили на аукцион. Старый гаджет продают уже как раритет – продавцы надеются получить за него 100 тыс. долларов.

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Как отмечает Apple Insider, "яблочные" смартфоны, выпущенные более 16 лет назад пользуются огромным спросом среди коллекционеров. А особенно сильно цену повышает наличие не вскрытой оригинальной коробки.

"Apple навсегда изменила мир, выпустив оригинальный iPhone 16 лет назад. Поэтому коллекционеры хотят сохранить этот кусочек истории", – отмечает издание.

Старый iPhone продает аукционный дом LCG Auctions. Торги пока приостановлены. В описании устройства нет подробностей, кроме того, что LGC ожидает, что оно будет продаваться по цене от 50 тыс. до 100 тыс. долларов.

В марте-2023 другой старый iPhone в заводской упаковке был продан за 50 тыс. долларов. Цена была снижена из-за того, что в коробке была дыра. Учитывая, что коробка с iPhone от LCG находится в хорошем состоянии, продажа лота по цене до 100 тыс. долларов выглядит вполне реальной.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что самые дорогие часы от компании Omega, когда-либо проданные на аукционе, оказались подделкой. Причем мошенникам удалось обмануть самого производителя, который купил лот для своего музея, предварительно подтвердив его подлинность.

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