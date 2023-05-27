Терминал ПриватБанка "съел" деньги и не пополнил карту: в банке рассказали, что делать 

Клиент ПриватБанка пожаловался на то, что терминал при пополнении принял наличку, но при этом не перечислил деньги на счет. В результате клиенту пришлось подавать заявку на возврат средств, которые он на момент получения жалобы так и не получил.

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Об этом говорится в обращении клиента на специализированном форуме Минфин. В ответ в ПриватБанке извинились за неудобство. Как пояснили в банке, чтобы вернуть деньги, необходимо провести инкассацию, то есть пересчитать остаток средств в терминале и установить, есть ли "лишние" деньги.

"Звонок оператору не помог вообще, кроме составления заявки на возврат средств и совета "ждите" ничего не добился. Весь денежный аванс лежит с 19-го мая, а по заявке ноль прогресса вообще", – пожаловался клиент ПриватБанка.

"Извиняемся за возникшие неудобства. Для принятия решения по заявке нам необходимо получить отчет об остатке средств на устройстве, инкассировать его. Мы стараемся успеть дать ответ в обещанный вам срок", – говорится в ответе финучреждения.

Отметим, чаще всего проблемы с банкоматами и терминалами происходит по двум причинам. Либо происходит сбой в самой машине, либо же сбой связан с перепадами напряжения, отключения электроэнергии. Чаще всего банк может отследить ошибку, провести перерасчет и оперативно вернуть средства. Однако бывают случаи, когда возвращение денег затруднено.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с мая действуют новые правила ареста банковских счетов. Теперь арестовать деньги могут за долг на любую сумму.

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