Цены на популярный продукт переписали: сколько нужно платить

В Украине пересчитали стоимость подсолнечного масла. В частности, по состоянию на 28 мая бутылка на 850 мл "Олейны" рафинированой стоит стоит в среднем 64,73 грн, что более чем на 5 грн превышает среднемесячную цену апреля в 59,51 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях супермаркетов бутылка на 850 мл этого масла стоит:

Auchan – 64,5 грн;

Novus – 64,99 грн;

Metro – 64,7 грн.

А вот рафинированное масло "Щедрый Дар" подешевело – хотя и практически незаметно: на 44 коп за бутылку на 850 мл. Его средняя цена составляет 64,8 грн. В магазинах это масло продают по:

Novus – 64,49 грн;

Auchan – 67,4 грн;

Varus – 62,5 грн.

Масло может подорожать

В то же время производители предупреждают: наращивание экспорта семян подсолнечника может привести к сокращению производства подсолнечного масла и остановке маслодобывающих предприятий. Что, в свою очередь, может вызвать рост цен на продукт.

Так, экспорт подсолнечника в 2022 году достиг 2,754 млн тонн – его продажи за границу выросли в 35 раз против 2021 года. При этом, по данным профильной ассоциации "Укролияпром", работой было загружено лишь 70% мощностей доступных заводов.

В связи с этим, в ассоциации призывают продавать в Европу не подсолнечник, а уже готовое масло, что значительно более выгодно экономически. В частности, отмечается,:

наращивание экспорта основной масличной культуры снизило заинтересованность стран ЕС в украинском подсолнечном шроте;

достаточные для обеспечения потребностей ЕС объемы подсолнечника "могут повлечь за собой потерю рынков сбыта масла".

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же в Украине существенно подорожали все продукты питания. Так, с апреля 2022-го по апрель 2023-го общий рост цен составил 21,7%. Больше всего в цене выросли яйца – на 129,3%.

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