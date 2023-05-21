В Украине подскочили цены на еду: что подорожало больше всего

В Украине существенно подорожали продукты питания. Так, с апреля 2022-го по апрель 2023-го общий рост цен составил 21,7%. Больше всего в цене выросли яйца – на 129,3%.

Видео дня

Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, остальные продукты подорожали не так сильно, хотя и довольно ощутимо.

В частности, более чем на 20% выросли цены ряда продуктов. В частности:

рыбы и продуктов из нее – на 28,8%;

овощей – на 27,9%;

фруктов – на 24,4%;

мяса и мясопродуктов – на 22,5%;

сахара – на 20,5%.

Также сразу несколько групп продуктов подорожало более чем на 10%. Речь о:

масле, выросшем в цене на 15,9%;

сыре и твороге – на 15,1%;

хлебе – 14,6%;

хлебопродуктах – на 12,7%;

молоке – на 12,2%;

макаронных изделиях – на 11,1%.

Меньше всего в цене выросло подсолнечное масло. Оно подорожало на 1,4%.

Что будет дальше

Впрочем, по словам главы парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александра Гайду, цены на еду в Украине будут снижаться. Более того, отметил он, этот процесс уже идет.

Причины – увеличение предложения от домохозяйств из-за потепления. А также уменьшение спроса от населения.

"Молодой картофель, капуста, морковь и свекла – все это в конце мая, начале июня может пойти в цене на убыль, когда увеличится предложение от отечественных производителей. Есть надежда, что в этом году будет больше фруктов, овощей и бахчевых из деоккупированных районов Херсона. А это может сказаться и на уменьшении цен на эти продукты", – отметил народный депутат.

При этом он подчеркнул: существенно ли упадут цены на продукты – сказать трудно. Ведь во время войны значительно подорожала логистика.

В то же время, отметил Гайду, в этом году возобновляется выращивание овощей в Одесской, а также центральных и западных регионах Украины. Что, по его словам, тоже может повлиять на снижение цен.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты рекомендуют украинцам покупать продукты питания в крупных сетях супермаркетов – поскольку там можно проверить их сроки годности и ознакомиться с документами производителя. Наиболее опасно покупать еду на рынках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!