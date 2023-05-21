В Украине подскочили цены на еду: что подорожало больше всего
В Украине существенно подорожали продукты питания. Так, с апреля 2022-го по апрель 2023-го общий рост цен составил 21,7%. Больше всего в цене выросли яйца – на 129,3%.
Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, остальные продукты подорожали не так сильно, хотя и довольно ощутимо.
В частности, более чем на 20% выросли цены ряда продуктов. В частности:
- рыбы и продуктов из нее – на 28,8%;
- овощей – на 27,9%;
- фруктов – на 24,4%;
- мяса и мясопродуктов – на 22,5%;
- сахара – на 20,5%.
Также сразу несколько групп продуктов подорожало более чем на 10%. Речь о:
- масле, выросшем в цене на 15,9%;
- сыре и твороге – на 15,1%;
- хлебе – 14,6%;
- хлебопродуктах – на 12,7%;
- молоке – на 12,2%;
- макаронных изделиях – на 11,1%.
Меньше всего в цене выросло подсолнечное масло. Оно подорожало на 1,4%.
Что будет дальше
Впрочем, по словам главы парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александра Гайду, цены на еду в Украине будут снижаться. Более того, отметил он, этот процесс уже идет.
Причины – увеличение предложения от домохозяйств из-за потепления. А также уменьшение спроса от населения.
"Молодой картофель, капуста, морковь и свекла – все это в конце мая, начале июня может пойти в цене на убыль, когда увеличится предложение от отечественных производителей. Есть надежда, что в этом году будет больше фруктов, овощей и бахчевых из деоккупированных районов Херсона. А это может сказаться и на уменьшении цен на эти продукты", – отметил народный депутат.
При этом он подчеркнул: существенно ли упадут цены на продукты – сказать трудно. Ведь во время войны значительно подорожала логистика.
В то же время, отметил Гайду, в этом году возобновляется выращивание овощей в Одесской, а также центральных и западных регионах Украины. Что, по его словам, тоже может повлиять на снижение цен.
Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты рекомендуют украинцам покупать продукты питания в крупных сетях супермаркетов – поскольку там можно проверить их сроки годности и ознакомиться с документами производителя. Наиболее опасно покупать еду на рынках.
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