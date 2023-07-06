Украинские 5 грн продают почти за 30 тысяч: почему такая цена

Украинскую банкноту в 5 грн продают за 29 900 грн. Такая цена обусловлена ее особенностью – отсутствием банковского номера.

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Соответствующее объявление опубликовано на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему, купюру продают в формате аукциона. Соответственно, ее окончательная цена может значительно превысить заявленную.

Что известно о банкноте

Купюра была выпущена в 1996 году. Как уверяет ее владелец, состояние банкноты – отличное. В частности, она не имеет сгибов.

"5 грн 1996 года без номеров. Брак уникальный", – говорится в объявлении.

За какие гривни также хорошо заплатят

Отметим: коллекционеры готовы платить хорошие деньги и за другие украинские банкноты. К примеру, 20 грн 1992 года были проданы на специализированном ресурсе за 4 500 грн. У этой банкноты оборотная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой, что сделало ее коллекционной.

А 5 грн 1992 года были оценены в 24 000 грн из-за брака банкноты: на обратной стороне четко пропечатаны только орнамент и номер.

Как сообщал OBOZREVATEL, коллекционеры также готовы платить до 12 тыс. грн за монеты "позднего СССР". Среди экземпляров 1990 года чеканки ценятся 10 копеек с буквой "М" на аверсе, а также аналогичные 5 копеек.

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