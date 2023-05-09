Украинские банки возвращают аресты счетов клиентов: что происходит

В Украине отменяется постановление правительства, которое снимало аресты исполнительной службы на сумму менее 100 тыс. грн на время действия военного положения. Так, банки будут вынуждены заблокировать счета тысяч украинцев.

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Дело в том, что вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения". Он доступен на сайте Верховной Рады.

Именно этот закон отменяет действие постановления Кабинета министров, которое снимало аресты исполнительной службы на сумму менее 100 тыс. грн на время действия военного положения в стране.

В свою очередь, новый закон позволяет клиентам с арестами пользоваться суммой в размере 2-х минимальных зарплат (13,4 тыс. грн) при условии, что клиент обратится к исполнителю и тот в свою очередь пришлет в финучреждение постановление на снятие ареста на эту сумму за одним из счетов клиента.

Закон уже прокомментировал соучредитель monobank Олег Гороховский. "Поскольку закон вступил в силу, мы должны вернуть аресты, которые снимали во время действия военного положения. Это коснется ~436 тысяч наших клиентов. Очень жаль, но мы ничего не можем с этим поделать. Все банки его будут выполнять", - написал он в Telegram.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине началась ежегодная проверка банков на устойчивость. В 2022 году ее не проводили из-за начала полномасштабной войны, однако в 2023 оценку выставят двадцати крупнейшим финучреждениям, среди которых все государственные банки ("Приват", "Ощад", "Укргаз" и "Укрэксим").

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