Украинские беженцы в Польше рассказали, как долго планируют работать за границей: цифры неутешительные 

Большинство украинцев, которые устроились на работу в Польше, планируют работать там как минимум год. И всего 17% опрошенных заявило, что будут работать от 3 до 6 месяцев.

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Опрос проводил аналитический центр международной компании по трудоустройства Gremi Personal. 57% украинцев устраиваются на работу в Польше по крайней мере на год. 17% респондентов ответили, что ищут работу на период от 3 до 6 месяцев, 15% сказали, что планируют работать полгода и 11% приехали сюда от месяца до трех.

Исследование проводилось методом электронного анкетирования в течение апреля и мая 2023-го, в котором приняли участие 1280 трудоустроенных украинцев в возрасте от 18 до 60 лет. “Сейчас украинцы ищут работу на более длительный период, ведь понимают, что в результате их пребывание в Польше будет дольше, чем обычно. Поэтому сейчас люди внимательнее в поиске работы и более требовательны к условиям труда и проживания. Характерно, что люди стали переучиваться на другие профессии и претендовать на более квалифицированную работу. Я уверена, что в будущем украинцы составят большую конкуренцию на местном рынке трудоустройства, даже на ТОП-позициях", – говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

В то же время у респондентов также спросили причины, согласно которым они избрали именно Польшу, как страну для работы и жизни.24% считают Польшу привлекательной как страну для заработка из-за географической близости с Украиной.

Это самый большой показатель среди всех пунктов. 20% сказали, что избрали Польшу, потому что имеют там друзей и родственников. Для 17% украинцев важно, что поляки ментально ближе к украинцам, особенно по сравнению со странами Западной Европы. 14% ответили, что в Польше высок уровень заработной платы. 11% избрали Польшу потому, что здесь жить дешевле, чем в других странах Европы. 9% выбрали эту страну из-за того, что польский язык учить легче, чем языки других стран и 5% указывают на легкость в получении документов для работы.

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