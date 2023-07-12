Украинские пенсионеры могут не платить за коммуналку и бесплатно получать топливо: кому рассчитывать

Некоторые украинские пенсионеры могут получить 100%-ную льготу на оплату коммуналки и приобретение печного бытового топлива – в частности, твердого (к примеру, дрова) сжиженного газа. Эта возможность предусмотрена для тех, кто проживает в сельской местности и работал по определенным специальностям. При этом льгота предоставляется только самим пенсионерам – члены их семей права на нее не имеют.

Видео дня

Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Там отметили, что речь идет о бывших:

педагогических сотрудниках;

медицинских и фармацевтических сотрудниках;

специалистах по защите растений;

сотрудниках музеев, библиотек;

сотрудниках государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

"Право на льготу в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа имеют пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности. Членам семьи льготника указанная льгота не предоставляется", – говорится в сообщении.

Льгота будет предоставлена не всем

Впрочем, одного только проживания в сельской местности и работы по определенной специальности для получения 100%-ной скидки на на оплату коммуналки и приобретение топлива недостаточно. Как объяснили в Пенсионном фонде, право ее получения возникнет только в случае низкого дохода претендента.

"Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие 6 месяцев, в расчете на одного человека, не превышает величину, дающую право на налоговую социальную льготу (в 2023 году это 3 760 грн). Льгота предоставляется в течение 12 месяцев с месяца определения такого права", – объяснили в Фонде.

Какие надо собрать документы

Справку или записи в трудовой книжке, свидетельствующие о работе в сельской местности по отдельным специальностям.

Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Куда обращаться

Заявление и необходимые документы нужно подавать в Пенсионный Фонд. Сделать это можно в несколько способов:

лично – через сервисные центры Фонда, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

по почте – на адрес органа Фонда;

онлайн – через сайт Пенсионного фонда, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Дія.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине есть особая категория пенсионеров. Они имеют право на выплату, размер которой выше 97 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!