Украинские пенсионеры могут не платить за коммуналку и бесплатно получать топливо: кому рассчитывать
Некоторые украинские пенсионеры могут получить 100%-ную льготу на оплату коммуналки и приобретение печного бытового топлива – в частности, твердого (к примеру, дрова) сжиженного газа. Эта возможность предусмотрена для тех, кто проживает в сельской местности и работал по определенным специальностям. При этом льгота предоставляется только самим пенсионерам – члены их семей права на нее не имеют.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Там отметили, что речь идет о бывших:
- педагогических сотрудниках;
- медицинских и фармацевтических сотрудниках;
- специалистах по защите растений;
- сотрудниках музеев, библиотек;
- сотрудниках государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
"Право на льготу в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа имеют пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности. Членам семьи льготника указанная льгота не предоставляется", – говорится в сообщении.
Льгота будет предоставлена не всем
Впрочем, одного только проживания в сельской местности и работы по определенной специальности для получения 100%-ной скидки на на оплату коммуналки и приобретение топлива недостаточно. Как объяснили в Пенсионном фонде, право ее получения возникнет только в случае низкого дохода претендента.
"Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие 6 месяцев, в расчете на одного человека, не превышает величину, дающую право на налоговую социальную льготу (в 2023 году это 3 760 грн). Льгота предоставляется в течение 12 месяцев с месяца определения такого права", – объяснили в Фонде.
Какие надо собрать документы
- Справку или записи в трудовой книжке, свидетельствующие о работе в сельской местности по отдельным специальностям.
- Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
- Документы, подтверждающие проживание в сельской местности.
Куда обращаться
Заявление и необходимые документы нужно подавать в Пенсионный Фонд. Сделать это можно в несколько способов:
- лично – через сервисные центры Фонда, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
- по почте – на адрес органа Фонда;
- онлайн – через сайт Пенсионного фонда, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Дія.
Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине есть особая категория пенсионеров. Они имеют право на выплату, размер которой выше 97 тыс. грн.
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