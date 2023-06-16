Украинцам будут платить по две пенсии: какой будет размер и когда начнут выплаты

В Украине разработали проект пенсионной реформы, который предполагает введения накопительный пенсий. Некоторое время накопительные и солидарные пенсии будут выплачиваться паралельно, украинцы смогут получать сразу две выплаты.

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Это следует из законопроекта, размещенного сайте Рады. Всех украинцев младше 55 лет обяжут платить взносы в накопительный пенсионный фонд. Часть взноса будет платить работодатель, и столько же – государство. То есть работодатель будет платить с зарплаты, а государство такую же сумму из бюджета.

В этом году, если документ примут, с каждого работающего в возрасте до 55 лет будут платить 2% зарплаты на личный счет. В следующем году – 3%, затем – 4%. Однако, выплачивая на личный счет всего 4%, на заслуженном отдыхе размер второй выплаты будет пропорционален 4% зарплаты. То есть это может быть надбавка к пенсии, а не основной ее размер.

О необходимости ввести накопительные пенсии в Украине говорят уже в течение десятилетий. Однако решение до сих пор не принято. С одной стороны, это позволит делать персональные накопления, а с другой – есть риск, что сбережения съест инфляция.

В прошлом году цены выросли на 26,6%. Ни один инвестиционный фонд не может предложить такую доходность. Накопительные пенсионные фонды успешно могут работать в тех странах, где развит фондовый рынок, есть много инструментов накопления и нет значительной инфляции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, часть украинцев может выйти на пенсию раньше. Возраст выхода на пенсии для отдельных категорий может составлять 50 лет.

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